مباريات اليـوم
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - خورفكان 18:00
النصر - عجمان 20:30
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - نوتنغهام 17:00
فولهام - مانشستر يونايتد 19:30
الدوري الإسباني
أوساسونا - فالنسيا 19:00
أفييدو - ريال مدريد 23:30
الدوري الإيطالي
كالياري - فيورنتينا 20:30
كومو - لاتسيو 20:30
يوفنتوس - بارما 22:45
أتالانتا - بيسا 22:45
الدوري المصري
الاتحاد - البنك الأهلي 19:00
إنبي - الجونة 22:00
الجيش - الإسماعيلي 22:00
