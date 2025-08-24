مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - خورفكان 18:00

النصر - عجمان 20:30

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس - نوتنغهام 17:00

فولهام - مانشستر يونايتد 19:30

الدوري الإسباني

أوساسونا - فالنسيا 19:00

أفييدو - ريال مدريد 23:30

الدوري الإيطالي

كالياري - فيورنتينا 20:30

كومو - لاتسيو 20:30

يوفنتوس - بارما 22:45

أتالانتا - بيسا 22:45

الدوري المصري

الاتحاد - البنك الأهلي 19:00

إنبي - الجونة 22:00

الجيش - الإسماعيلي 22:00

تويتر