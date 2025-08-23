ماكسيموفيتش: تعادل شباب الأهلي والوحدة «عادل»

أكد الوافد الجديد في صفوف شباب الأهلي، الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، أن التعادل السلبي، كان عادلاً في اللقاء الذي جمعه فريقه اليوم السبت، أمام مضيفه الوحدة على استاد آل نهيان لحساب الجولة الثانية في دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة موسمه الجديد.

وقال ماكيسموفيتش في تصريحات صحافية: "إن المباراة معقدة، ولعبنا أمام فريق كبير، والنقطة كانت عادلة لكلا الفريقين".

وأوضح: "من الصعوبة مع الحرارة والرطوبة العاليين، أن يحافظ الفريقين على النسق العالي، وعلينا التعلم كيف نلعب في هكذا ظروف".

وعن طموحاته في موسمه الأولى مع شباب الأهلي، اختتم الصربي بقوله: "شباب الأهلي حقق القاب وإنجازات كبيرة في الموسم الماضي، وطموحاتي في مساعدة الفريق على تحقيق أكبر قدر من البطولات، وتشريف الفريق، وإهداء جمهور النادي المزيد من البطولات".