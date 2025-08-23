قمة تكتيكية مثيرة ترفض فوز الوحدة أو شباب الأهلي

فرض التعادل من دون أهداف نفسه على مواجهة الوحدة وضيفه شباب الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة مثيرة شهدت عدداً من الفرص الخطيرة لكنها لم تهتز فيها الشباك.

وتسبب التعادل في فقد الفريقين فرصة اللحاق بالصدارة المؤقتة التي يتربع عليها العين برصيد 6 نقاط، فيما رفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط بعد تقاسم النقاط.

وشهدت المباراة العديد من اللحظات المثيرة، بداية من الدقيقة 23، حين أحرز مدافع أصحاب الأرض لوكاس بيمينتا هدفاً، إلا أن حكم اللقاء النرويجي إسبن إسكوس ألغاه بداعي التسلل. ورغم محاولات الوحدة المكثفة في الشوط الأول للسيطرة على اللعب وفرض ضغط مستمر على مرمى شباب الأهلي، لم تنجح أي من الهجمات في هز الشباك.

وخلال الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الهجمات، حيث تصدت العارضة لتسديدة خطيرة من عمر خريبين في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء، لتبقى النتيجة على حالها.

وازدادت الإثارة بعد طرد مدافع شباب الأهلي رينان فيكتور في الدقيقة 83 إثر تدخل عنيف على مهاجم الوحدة فاكوندو دانيال، ما ترك الفريق الضيف بعشرة لاعبين في الدقائق الحاسمة.

كما تلقى مدافع الوحدة لوكاس بيمينتا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 7+90 بعد إيقافه لمهاجم شباب الأهلي جويلهرم دا سيلفا، وكان وقتها آخر مدافع، لكن النتيجة استمرت بدون أهداف حتى صافرة النهاية.