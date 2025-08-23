البركاوي: الانتصار على الوصل هدية لجمهور الظفرة

أكد الدولي المغربي كريم البركاوي صاحب الهدف الثاني في انتصار فريقه الظفرة على ضيفه الوصل بنتيجة (3-1)، أن الفوز يمثل هدية لجمهور الظفرة، في مباراة أقيمت على ارض النادي وأمام جماهيره، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، لحساب الجولة الثانية في دوري "أدنوك" للمحترفين في موسمه الجديد.

وجاءت أهداف الظفرة عبر كل من مارسيلو فيلهو في الدقيقة 8، وكريم البركاوي في الدقيقة 63، وخليل إبراهيم في الدقيقة 69، فيما سجل هدف الوصل الوحيد فابيو ليما في الدقيقة 41.

ويعد الفوز بمثابة المفاجأة الكبيرة، لا سيما أن الوصل أحد المرشحين لنيل اللقب هذا الموسم ودشن مباراته الأولى الأسبوع الماضي بفوزٍ على بني ياس (2-0)، في حين خسر الظفرة أمام شباب الأهلي (0-2).

وقال البركاوي في تصريحات صحافية: "إن الفوز يليق بجمهور نادي الظفرة، وحققنا انتصاراً ثميناً على ارضنا ونجحنا في خطف أول ثلاث نقاط من أمام الوصل".

وأوضح: "ظهرنا بشكل مغاير عن مباراتنا الأولى، بعد أن عملنا على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في مباراتنا الافتتاحية بالدوري".

وعن فترة التوقف المقبلة للدوري، اختتم البركاوي: "سنعمل خلال فترة التوقف في البناء على الإيجابيات التي حققناها اليوم جنباً إلى جنب مع تصحيح الأخطاء".