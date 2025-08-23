أول مفاجأة في الدوري.. الظفرة يصدم الوصل بثلاثية

فجّر فريق الظفرة أولى مفاجآت الموسم بعدما قلب التوقعات وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الوصل 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ومنح الانتصار "فارس الغربية" أول ثلاث نقاط في رصيده بعد عودته إلى دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد "الإمبراطور" عند ثلاث نقاط.

وأظهر الظفرة وجهاً مغايراً عن مباراته الأولى التي خسرها أمام شباب الأهلي، حيث بدأ اللقاء بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة الثامنة بواسطة البرازيلي مارسيلو فيلهو، ليضع ضيوفه تحت ضغط كبير منذ البداية.

وتمكن الوصل من العودة في الدقيقة 41 عن طريق هدافه فابيو دي ليما، مانحاً فريقه تعادلاً بدا أنه سيغير مجريات المباراة مع نهاية الشوط الأول، لكن الشوط الثاني جاء مغايراً للتوقعات، إذ فرض الظفرة أفضليته مجدداً، وتمكن كريم البركاوي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63، قبل أن يعزز خليل إبراهيم التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 70، ليحسم الفريق العائد حديثاً لدوري الأضواء فوزاً كبيراً على أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم.