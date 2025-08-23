مباراة مجنونة.. حسين رحيمي يكتب النهاية السعيدة للعين في الوقت القاتل

خطف العين فوزاً قاتلاً من مضيفه دبا بنتيجة 3-2، اليوم السبت، بعدما ارتقى لاعبه البديل حسين رحيمي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليسجل برأسه هدف الانتصار، ويمنح "الزعيم" ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ "الزعيم" اللقاء بقوة، حين افتتح لابا كودجو التسجيل برأسية متقنة في الدقيقة 13، ثم عاد اللاعب ذاته ليضاعف الغلة بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، أنهى به العين الشوط الأول متقدماً بثنائية بدت كافية لحصد النقاط الكاملة.

لكن الشوط الثاني حمل سيناريو مغايراً، إذ نجح دبا في تقليص الفارق سريعاً عبر البرازيلي كارلينيهوس عند الدقيقة 48، قبل أن يعيد مهند علي المواجهة إلى نقطة التعادل بهدف في الدقيقة 55، لتشتعل المباراة من جديد وسط محاولات متبادلة من الطرفين لخطف الفوز.

وفي اللحظات الأخيرة، وبينما كانت المواجهة تسير نحو التعادل، ظهر البديل حسين رحيمي "شقيق نجم العين سفيان رحيمي" ليكتب الفصل الأخير، بعدما ارتقى فوق الجميع وحوّل كرة عرضية متقنة برأسية سكنت الشباك في الدقيقة6+90، ليؤكد شخصية العين الكبيرة ويقوده لانتصار دراماتيكي.

وبهذا الفوز رفع "البنفسجي" رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد دبا عند نقطة واحدة بعد أن كان قريباً من الخروج بنتيجة تاريخية أمام أحد أبرز المرشحين للقب.