"نيفر سو بريف" يهدي الإمارات لقب "سيتي أوف يورك ستيكس" البريطاني

أهدى الجواد "نيفر سو بريف" لمالكه الإماراتي سعيد سهيل، وإشراف المدرب أندريه بالدنغ، لقب سباق "سيتي أوف يورك ستيكس" المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" لمسافة 1400 متر، وجرى اليوم السبت، على مضمار "يورك" البريطاني، في الشوط الثالث والرئيس ضمن الحفل الختامي في مهرجان "إيبور الإنجليزي" العريق.

وواصلت خيول الإمارات تألقها، في اليوم الختامي، بانتزاع الجواد "كينغ أوف سيتيز" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، لقب الشوط الأول "سترينسل ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1800 متر عشبي.

وعرف الفارس أوشين ميرفي، كيفية الحفاظ على قدرات الجواد "نيفر بريف" خلال المراحل الأولى من عمر الشوط الرئيس، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و22 ثانية و93 جزء من الثانية، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني الجواد البريطاني "ليك فورست" بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقياد الفارس توم مارغواند، وليذهب المركز الثالث لصالح الجواد الفرنسي "مارانو شارلي" بإشراف المدرب كريستوفير هيد، وقياد الفارس أوريلين ليماير.