مدرب الجزيرة حمزة سرار: لم أخشَ تحمل المسؤولية بعد رحيل عموتة.. تحليت بالشجاعة

قال مدرب الجزيرة، الجزائري حمزة سرار إن الفوز الذي حققه الفريق على الشارقة بهدف دون رد، أمس الجمعة، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين يمثل حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين كونه جاء بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام خورفكان التي أدت إلى إقالة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشيراً إلى أنه بعد توليه المسؤولية الفنية طلب من لاعبي الجزيرة اللعب كمجموعة واحدة بعيدا عن الأداء الفردي فكان الانتصار على الشارقة رغم أن المهمة لم تكن سهلة أمام فريق كبير مثل الشارقة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كلمة السر في هذا الفوز كانت في اللاعبين أنفسهم لشعورهم بالمسؤولية الكبيرة بجانب دراسة المنافس بشكل جيد»، مشيراً إلى أن «دور المدرب في المباراة يتراوح بين 30 % إلى 40% والباقي هو دور اللاعبين في الملعب».

وعما إذا كان متخوفاً من تولي مهمة فريق الجزيرة بعد الحالة النفسية التي مر بها اللاعبون عقب الخسارة أمام خورفكان وكذلك رحيل عموتة، قال حمزة سرار: «على العكس لم أخشَ تحمل المسؤولية، وكانت ثقتي في نفسي كبيرة، وأهم شيء في مثل هذه الحالات هو أن يكون المدرب شجاعاً، وركزت خلال التحضيرات التي سبقت مباراة الشارقة على الجانب الذهني والتكتيكي للاعبين».

واحتتم: «يحلم أي مدرب عالمي في العمل مع المجموعة الحالية من لاعبي الجزيرة، وأنا سعيد بالعمل معهم حالياً».

