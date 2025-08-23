بالمدرب البديل.. الجزيرة يقتنص الشارقة

حسم الجزيرة أولى مباريات «القمة» في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، بفوزه على مضيفه الشارقة بهدف دون رد، أمس، في افتتاح الجولة الثانية من البطولة.

وجاء الانتصار الجزراوي بإشراف المدرب الجزائري حمزة سرار الذي حل بديلاً للمغربي الحسين عموتة، ليعوّض الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها «فخر أبوظبي» في الجولة الافتتاحية، الأسبوع الماضي، أمام خورفكان بنتيجة 2-3، فيما تعتبر الخسارة الأولى للشارقة بعدما كان قد فاز في الجولة الافتتاحية على دبا 3-1.

وأهدى العاجي مامادو كوليبالي في الدقيقة 66، فريقه هدف الفوز، والهدف الـ60 تاريخياً لـ«فخر أبوظبي» في مرمى الشارقة على مدار المواجهات التي جمعت الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، كما أكد الجزيرة علوّ كعبه في المواجهات التي جمعته مع الشارقة في دوري المحترفين، بتسجيل الجزيرة انتصاره الـ17، وجعل «الملك» يكتفي بانتصاراته الخمسة، يقابلها التعادل بينهما سابقاً في تسع مناسبات.

وجاءت بداية المباراة سريعة من قبل طرفي اللقاء وسط رغبة كلا الفريقين في افتتاح التسجيل، وجاءت أولى المحاولات للجزيرة في الدقيقة السابعة، بعد اختراق ناجح للاعبه البرازيلي ويليان روشا، من يمين منطقة الجزاء، سدّدها بقوة نحو المرمى قبل أن يبعدها حارس الشارقة، خالد توحيد، لركلة ركنية.

وواصل الجزيرة فرض إيقاعه وأفضليته خلال الدقائق الـ20 الأولى، والتي قابلها انكفاء لاعبي الشارقة للخطوط الخلفية، والاعتماد على امتصاص الهجمات والانطلاق بالمرتدات السريعة، مستفيداً من الثنائية الخطرة للخاصرة اليمنى للجزيرة، عبر البرازيلي لوان بيريرا، وزميله المالي عثمان كمارا، لكن دون خطورة تذكر على مرمى حارس الجزيرة علي خصيف.

وكاد المصري إبراهيم عادل أن يفتتح التسجيل للجزيرة في الدقيقة 40، بعد أن سدّد متسرعاً من داخل منطقة الجزاء كرة افتقرت للدقة، وذهبت بعيداً عن مرمى حارس الشارقة خالد توحيد، لينتفض بعدها الشارقة في الدقائق الأخيرة التي أوشك خلالها على افتتاح التسجيل عبر تسديدة زاحفة قوية للاعبه ماركوس ميلوني من حدود منطقة الجزاء، وتكفل صخرة دفاع الجزيرة ويليان روشا بإبعادها لركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الشارقة الشوط الثاني بانتشار أفضل مما بدا عليه في الشوط الأول، إلا أن الجزيرة سرعان ما استوعب الضغط، وبدأ بشن هجمات منظمة كادت أن تُثمر افتتاح التسجيل في الدقيقة 62، عبر تسديدة قوية جديدة للمصري إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء، أبعدها بنجاح حارس الشارقة توحيد لركلة ركنية.

وواصل الجزيرة ضغطه ليحصل نجمه الإيفواري مامادو كوليبالي في الدقيقة 66، على فرصة التسديد من حدود منطقة الجزاء، مرسلاً كرة قوية سكنت الشباك على يسار حارس الشارقة، معلناً الهدف الأول لـ«فخر أبوظبي».

وحاول الشارقة العودة بالنتيجة، إلا أن براعة حارس الجزيرة علي خصيف، حرمت كوليبالي إهداء «الملك» هدف التعادل، ليخرج الجزيرة فائزاً بالمباراة وحاصداً أولى نقاطه في الموسم الجديد.