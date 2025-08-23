بهدف قدوس.. كلباء يعود من ملعب بني ياس «شامخاً»

أهدى سامان قدوس فريقه كلباء نقاطه الأولى بالفوز على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، أمس، على استاد الشامخة في افتتاح الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح كلباء بصعوبة في تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية، الأسبوع الماضي أمام النصر، فيما سجل بني ياس رقماً سلبياً هو الأول في تاريخ «السماوي» في دوري المحترفين، بتلقيه الخسارة في أول جولتين، بعد الهزيمة التي تعرض لها بني ياس في الجولة الافتتاحية، الأسبوع الماضي أمام الوصل (0-2).

وأهدى قدوس فريقه الانتصار الخامس تاريخياً على بني ياس في دوري المحترفين، فيما لم يستفد بني ياس من أفضليته التاريخية، إذ كانت المواجهات الـ21 التي جمعت الفريقين، قد شهدت فوز «السماوي» في 10 مناسبات، مقابل تعادلهما في ست مناسبات.

وجاءت البداية حذرة بين الفريقين، وانحسر اللعب خلال ربع الساعة الأولى في وسط الملعب، دون تشكيل أي خطورة على مرمى الخصم، لتحمل الدقيقة 20 أولى الفرص الخطرة، بعدما سدّد لاعب وسط بني ياس، الأوزبكي أكمل موزجوفوي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتقى إليها ببراعة حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، مُبعداً الخطورة.

وتخلى كلباء عن حذره، وكان قريباً في الدقيقة 29 من افتتاح التسجيل، بعدما أتيحت الفرص للاعبه الصربي، نيمانيا يوفيتش داخل منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته افتقرت إلى الدقة، وذهبت بسهولة بين أحضان حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول بني ياس التنويع في بناء الهجمات سواء عبر الكرات العرضية، أو من خلال الانطلاقات السريعة والتمريرات العميقة، لكن صلابة دفاعات كلباء كانت بالمرصاد.

وحملت الدقيقة 71 فرحة منقوصة لجمهور بني ياس، بعدما سجل الفرنسي يوسف نياكاتيه من كرة ساقطة من فوق حارس مرمى كلباء، المنذري، إلا أن صافرة الحكم يحيى الملا كانت حاضرة بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

ونشط كلباء في الدقائق الأخيرة، لتحمل الدقيقة 88 عرقلة لاعب بني ياس، التونسي أسامة عبيد، لمهاجم «النمور»، الإيراني شهريار موغانو، ولم يتوان الحكم يحيى الملا في احتسابها ركلة جزاء، نفّذها بنجاح الدولي الإيراني، سامان قدوس، على يمين حارس بني ياس فهد الظنحاني، معلناً عن هدف المباراة الوحيد.