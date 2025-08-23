القبيسي يهدي الإمارات ذهبية «أياسا» للقفز بالمظلات

فاز البطل الإماراتي عبدالباري القبيسي بالميدالية الذهبية لبطولة «أياسا» للقفز بالمظلات، ضمن مهرجان «نيبوفست» بإقليم كوزباس في سيبيريا، بمشاركة نخبة من أبطال العالم. ونجح القبيسي في اعتلاء منصة التتويج بعد منافسة قوية أبهرت جماهير المهرجان، مؤكداً ريادة الدولة في الرياضات الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد حفل التتويج رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، يوسف الحمادي، الذي هنّأ القبيسي بالفوز، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات الجوية من القيادة الرشيدة في الدولة.

وقال الحمادي في تصريحات صحافية: «إن هذا الإنجاز يعكس الريادة والمكانة المرموقة التي وصلت إليها الرياضات الجوية الإماراتية، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تمكين شباب الإمارات من المنافسة والتميز عالمياً».