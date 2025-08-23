بلال يوسف: المنتخب وكوزمين أمام فرصة ذهبية لبلوغ كأس العالم

أكد لاعب خط وسط عجمان بلال يوسف، أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيظهر بشكل مختلف مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، خلال مباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي عمان وقطر في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض»، يضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين في الدوري، ويمتلك فرصة ذهبية عليه استغلالها لتحقيق إنجاز تاريخي لكرة الإمارات والتأهل إلى كأس العالم.

وقال بلال يوسف، الذي يحلم بارتداء قميص المنتخب لـ«الإمارات اليوم»: «أقول للاعبي المنتخب إن الجميع سيقفون معكم بالدعم والمساندة خلال المهمة المرتقبة، لذلك يجب عليكم كلاعبين استغلال هذه الفرصة بالتأهل إلى كأس العالم، وبالنسبة لي كلاعب، فإنني بالتأكيد سأكون داعماً للمنتخب في مشواره المقبل، وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين في المهمة المرتقبة».

وكشف بلال يوسف أن طموحهم كلاعبين في فريق عجمان، بأن يحتل الفريق في النسخة الحالية للدوري مركزاً أفضل عن المراكز السابقة التي احتلها، والمنافسة على لقب إحدى البطولات، علماً أن «البرتقالي»، كان قد حلّ بالمركز العاشر في دوري الموسم المنصرم.

ويعد بلال يوسف (30 عاماً) من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق خلال المواسم الأخيرة، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه في المستطيل الأخضر، إذ وجد في التشكيلة الأساسية خلال دوري الموسم الماضي في 24 مباراة من أصل 26 مباراة، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 2034 دقيقة.

وعن الظهور الأول لعجمان في مباراته الأولى التي خسرها أمام الوحدة بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الأولى للدوري، قال بلال يوسف: «إن المباريات الأولى في الدوري تكون صعبة دائماً، ونحن كلاعبين نسعى لتقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة».

وتابع «ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة الوحدة، وسجل منها هدفه الأول، غيّرت مجريات المباراة لمصلحة الوحدة، ولاعبو عجمان لم يقصروا خلال المباراة، وقدموا المطلوب منهم»، مشيراً إلى أن «هناك 90 دقيقة هي زمن المباراة، لذلك يجب على الفريق استغلالها بالشكل المطلوب، إذ افتقد عجمان جزئية استغلال الفرص أمام المرمى».

وتطرق بلال يوسف إلى المواجهة المقبلة خارج ملعبه أمام النصر غداً، ضمن الجولة الثانية للدوري، قائلاً: «بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، خصوصاً بعد فوز النصر على كلباء في الجولة الماضية بهدف دون رد»، مشدداً على أنه يجب عليهم كلاعبين مراجعة حساباتهم والبناء على الأمور الإيجابية التي ظهرت على الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الوحدة في الجولة الأولى.

وعما إذا كان راضياً عن مستواه الفني الذي ظل يقدمه مع عجمان، خصوصاً أنه يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، قال بلال يوسف: «لديّ الأفضل الذي يمكن أن أقدمه مع الفريق، والموسم لايزال في بدايته، لذلك فإنه من الصعب الحكم على مستوى أي لاعب من أول مباراة».

