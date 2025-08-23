أعلنت «طيران الإمارات» تواصل رعايتها بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى «الغراند سلام»، كناقل رسمي للعام الـ14 على التوالي، مؤكدة التزامها المستمر بدعم رياضة التنس العالمية، وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.

كما ستتيح «طيران الإمارات» لعشاق التنس متابعة المباريات مباشرة على متن الطائرة، عبر نظامها الترفيهي الحائز جوائز ice على قناة Sport 24، وذلك على متن أكثر من 1000 رحلة حول العالم، طوال فترة البطولة التي تستمر أسبوعين، والتي يشاهدها ملايين المسافرين. كما تمكن متابعة المباريات المهمة والنهائية على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على متن طائرات الإيرباص A380، إضافة إلى مكتبة تضم 50 فيلماً وثائقياً عن التنس على 40 قناة. كما ستقدم الناقلة للمسافرين بين دبي وعدد من الوجهات الأميركية قوائم طعام مستوحاة من البطولة.