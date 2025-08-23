زوارق الإمارات تتألق في افتتاح مونديال الفورمولا1

سجلت زوارق الإمارات انطلاقة مميزة في افتتاح الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعدما خطف فريق الفيكتوري الأضواء في سباق السرعة في بحيرة توبا الإندونيسية، محققاً مركزين متقدمين ضمن أقوى المنافسات العالمية.

وتمكن زورق الفيكتوري 3 بقيادة أليك ويكستروم من انتزاع المركز الثاني بزمن بلغ 56.190 ثانية، فيما أحرز زميله شون تورنتي، على متن الفيكتوري 4 المركز الثالث بزمن 56.454 ثانية، ليؤكد الفريق حضوره القوي منذ البداية.

وحجز السويدي جوناس آندرسون حامل اللقب العالمي صدارة سباق السرعة بزمن 53.99 ثانية، ضامناً الانطلاق من الصف الأول في السباق الرئيس المقرر غداً الأحد.

كما قدمت بقية الزوارق الإماراتية مشاركة لافتة، حيث حل زورق الشارقة 17 بقيادة فيليب روستي ويت في المركز الرابع، وزورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك في المركز السابع، بينما جاء زورق الشارقة 18 بقيادة ستيفان آراند تاسعاً. وظهر الوافد الجديد منصور المنصوري للمرة الأولى مع زورق أبوظبي 5 محتلاً المركز الـ18، بسبب الأعطال الفنية.