منتخب الإمارات للسباحة يشارك في بطولة العرب بالمغرب

غادرت بعثة منتخب الإمارات للسباحة، أمس، إلى المغرب، للمشاركة في البطولة العربية للسباحة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية، بعد فترة من المشاركات في البطولات العالمية، ومنها بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة، وبطولة العالم للسباحة في رومانيا.

ويتجمع المنتخب عقب وصول كل السباحين إلى المغرب يوم 26 أغسطس، وذلك بعد وصول سباحي نادي أبوظبي للألعاب المائية، والسباحين رحيم طلبة وحمد العلي بعد ختام مشاركتهما في بطولة العالم للسباحة المقامة في رومانيا، ويرافقهما المدرب الوطني مروان الحتاوي. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 27 أغسطس، قبل انطلاق المنافسات بيوم واحد.

وتتضمن قائمة المنتخب المشارك في البطولة العربية 11 سباحاً وسباحة، هم: حسين محمد شوكي، بطي المنصوري، عيسى الحتاوي، رحيم طلبة، علي الشريف، غانم السريدي، حمد العلي، حمد الشحي، ومن الفتيات أداوريمان أوبارا، نادية ليم، ميرا الشحي، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدربين مروان الحتاوي وطلال العلي.

ويترأس بعثة المنتخب رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة عبدالله الوهيبي، حيث أكد أن المشاركة تأتي ضمن خطة إعداد متكاملة للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن البطولات العربية تمثل محطة مهمة لصقل مهارات السباحين ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: إن «مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية جزء من استراتيجية عمل متكاملة تهدف إلى بناء جيل واعد من السباحين القادرين على المنافسة بقوة، ليس على المستوى العربي فحسب، بل في البطولات القارية والعالمية أيضاً، نحن واثقون بقدرات سباحينا، ونعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لهم ليكونوا سفراء مشرّفين للرياضة الإماراتية».

وأضاف الوهيبي: «تعكس هذه المشاركة حرص اتحاد الإمارات للسباحة على الوجود الفاعل في المحافل العربية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة الإقليمية، إلى جانب إكساب السباحين المزيد من الخبرة، من خلال الاحتكاك بنخبة السباحين العرب في مختلف الفئات».