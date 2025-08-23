«سوفرينتي» يطلب بصمة تاريخية في «ترافرز ستيكس» الأميركي

يسعى المهر «سوفرينتي» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، لترك بصمة تاريخية، والانضمام إلى قائمة نادرة من الخيول التي أحرزت ثلاثية في السباقات الكبرى الأميركية في موسم واحد، حين ينشد لقب «ترافرز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، ويجري اليوم، على مضمار «ساراتوغا» الشهير.

وينشد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، في «ترافرز ستيكس»، تتويج موسمه الاستثنائي الذي حقق فيه لقبي «كنتاكي ديربي»، و«بيلمونت ستيكس»، للانضمام إلى ثلاثة جياد سبق لها تحقيق هذا الإنجاز والثلاثية الكلاسيكية الأميركية في موسم واحد، ممثلة في الجواد «توينتي غراند» في عام 1931، و«شت آوت» عام 1942، و«ثندر غلش» عام 1995.

ونجح «سوفرينتي» مطلع مايو الماضي، بإشراف مدربه وليام موت، في إهداء فريق «غودولفين» العالمي، لقباً أول تاريخياً في سباق «كنتاكي ديربي»، قبل أن يضيف «سوفرينتي» إلى سجله فوزاً مقنعاً في سباق «بيلمونت ستيكس».

ويتجه ابن الفحل «إنتو ميسشيف» إلى «ترافرز ستيكس» بعد تتويجه الشهر الماضي على المضمار ذاته (ساراتوغا) بلقب سباق «جيم داندي ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2».

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في أميركا، مايك بانهان، على استعدادات «سوفرينتي» بقوله في تصريحات صحافية: «أبدى المدرب ارتياحاً كبيراً لمستوى (سوفرينتي)، وأنه في قمة الجاهزية».

وأوضح: «طلب من الفارس زيادة السرعة عند خط النهاية في التدريبات، وكانت الاستجابة فورية، وكل شيء يسير كما خططنا لهذا السباق». وأضاف: «من الإيجابي وجود الجواد الأميركي (براكت باستر) ضمن المشاركين على لقب السباق، كونه قادراً على شغل الخيول السريعة الأخرى في المقدمة، وضمان حصول (سوفرينتي) على وتيرة مناسبة».

واختتم: «ننتظر أداء كبيراً من (سوفرينتي)، ونأمل أن يؤكد مكانته كأفضل جواد في سن الثلاث سنوات بأميركا، ويمنح وليام موت انتصاره الأول في (ترافرز ستيكس)».