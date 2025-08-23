مدرب الشارقة: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الجزيرة.. لعبنا بشكل سيئ جداً

قال مدرب الشارقة الصربي ميلوش إن فريقه لعب بشكل سيئ جداً أمام الجزيرة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد، مشيراً إلى أن الجزيرة لعب بذكاء وبقوة وشكل خطورة على مرمى الشارقة واستحق الفوز، وشدد على أن الدوري لايزال في بدايته وأن الشارقة قادر على التعويض، وأكد أنه يتحمل مسؤولية الخسارة التي تعرض لها الفريق كونه يختار اللاعبين الذي يخوضون المباراة.

وأضاف ميلوش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "الأداء كان سيئا جدا من جانب لاعبي الشارقة وأهنئ الجزيرة وأبارك لهم الفوز".

وتابع "رغم أن الشارقة فاز في المباراة الماضية أمام دبا الا أنه لم يكن جيدا وفي هذه المباراة لم يكن الفريق جيدا وخسر".