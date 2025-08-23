الجسمي.. «لاعب جودو ومساعد مدرب» بعمر 14 عاماً

يُعد لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عبدالعزيز أيوب الجسمي من أبرز المواهب المواطنة الواعدة في رياضة الجودو، إذ يمتلك طموحاً كبيراً وإمكانات فنية وقيادية عالية، ما دفع إدارة التدريب الرياضي في النادي إلى منحه فرصة التطوير ليكون مساعداً للمدرب إلى جانب كونه عنصراً أساسياً في فريق الناشئين للجودو، فضلاً عن زملاء آخرين في رياضات مختلفة.

ونجح الجسمي في إحراز الميدالية الفضية خلال مشاركته في البطولة العربية للجودو لوزن تحت 73 كلغم، التي أقيمت في مصر خلال أغسطس الجاري، كما سبق له أن حقق خمس ميداليات محلية بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي أن أصبح بطلاً وأمثل الإمارات في الأولمبياد، كما أطمح لتطوير نفسي لأكون مدرباً متمكناً في الجودو، وأخدم وطني في المجالين».

وعن سر نجاحه المبكر كلاعب ومساعد مدرب، قال إن والده أوصاه بالمواظبة على الصلاة والدعاء، والتركيز في التدريبات والمنافسات، مؤكداً أن التزامه بهذه النصيحة أثمر عن تطور واضح في أدائه، سواء داخل البساط أو في مهامه التدريبية، مشيراً إلى أن أمامه الكثير لتحقيق أهدافه.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الجروان، أن «عبدالعزيز أيوب الجسمي يعد من المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد»، مشيراً إلى أن «هناك خطة طموحة لتطويره، إلى جانب لاعبين آخرين، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي والطاقم الفني»، معرباً عن تطلعه لرؤيته بطلاً ناجحاً ومدرباً متمكناً في المستقبل.

بدوره، أوضح المدير الفني للجودو في النادي إسلام عبدالفتاح أن «موهبة عبدالعزيز تم اكتشافها قبل أربع سنوات، وخضع منذ ذلك الوقت لبرامج تدريبية مكثفة، ومعسكر في مصر عام 2023، إلى جانب مشاركته في تجمعات تدريبية مختلفة».

وأضاف أن «اللاعب يتمتع بقدرات ذهنية متميزة، حيث سبق أن كُلّف مع زملاء آخرين بالإشراف على تدريبات الفئات الأصغر سناً، ونجح في مهمته بكفاءة عالية، ما أضاف إلى شخصيته الرياضية بعداً جديداً كلاعب ومساعد مدرب، مؤكداً أن التطوير مستمر معه»، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

