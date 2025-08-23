الوحدة وشباب الأهلي.. مباراة «كسر العقدة» على الطريقة البرتغالية

يبحث فريقا الوحدة وشباب الأهلي، عن «كسر العقدة» التي لازمت كلاً منهما على استاد آل نهيان، خلال المباراة التي تجمعهما في الثامنة والنصف من مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية ضمن النسخة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتحمل المباراة «نكهة برتغالية» ذات طابع هجومي، في مهمة «كسر العقدة»، سواء الوحدة مع مدربه البرتغالي الجديد خوسيه مورايس، الطامح لإهداء جمهور «أصحاب السعادة» الانتصار الأول على شباب الأهلي منذ 16 عاماً على ملعبهم، ويقابلها طموحات مشروعة لمواطنه باولو سوزا في قيادة شباب الأهلي لـ«كسر عقدة» التعادلات التي رافقت «فرسان دبي» في آخر سبع مواجهات جمعتهم مع «العنابي» بالدوري على هذا الملعب.

ويدرك كلا طرفي المباراة، أهمية تحقيق الفوز في القمة الـ33 التي تجمعهما في عصر الاحتراف، الكفيل بمنح صاحبه الانتصار الثاني على التوالي في انطلاقة الدوري الحالي، والبقاء في الصدارة، بعد أن فاز كلا الفريقين في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي بالنتيجة ذاتها 2-0، جاء لشباب الأهلي على حساب ضيفه الظفرة، فيما خطف الوحدة انتصاره من أمام مضيفه عجمان.

ويعود آخر فوز للوحدة على شباب الأهلي في الدوري على استاد آل نهيان إلى 28 سبتمبر عام 2009، بعدما انتصر «العنابي» 3-1، سجلها هداف الوحدة السابق البرازيلي فيرناندو بيانو (هدفين) وزميله بينغا، فيما سجل هدف شباب الأهلي سالم خميس، وهو الموسم ذاته الذي توج فيه الوحدة بآخر ألقابه في الدوري.

وفي المقابل، فشل شباب الأهلي في الخروج منتصراً في المواجهات السبع المتتالية الأخيرة التي جمعته مع الوحدة على استاد «آل نهيان»، بعد أن انتهى لقاؤهما على هذا الاستاد في الجولة الـ17 من موسم (2017-2018) بتعادل سلبي، وأتبع في الموسم الذي تلاه (2018-2019) وعلى الملعب نفسه بتعادل إيجابي 2-2، ليحمل لقاؤهما في الجولة الثالثة من موسم (2020-2021) تعادلاً إيجابياً جديداً 1-1، والعودة للتعادل السلبي في لقائهما بالجولة الخامسة من موسم 2021-2022، ومن ثم التعادل 1-1 في الجولة 16 من موسم 2022-2023، وظهور التعادل الأكبر بنتيجة 3-3 في الجولة الـ17 من موسم 2023-2024، وآخرها التعادل 2-2 في الجولة الـ16 من الموسم الماضي.

وتميل الكفة في المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين في عصر الاحتراف، لمصلحة شباب الأهلي، بعد أن حقق «فرسان دبي» الفوز في 13 مباراة، مقابل ستة انتصارات للوحدة، والتعادل في 13 مواجهة.

دبا يبحث عن بصمة تاريخية ثالثة أمام العين

لابا أخطر الأسلحة الهجومية في العين. الإمارات اليوم

يبحث نادي دبا عن بصمة تاريخية ثالثة في دوري المحترفين أمام ضيفه العين، في السادسة من عصر اليوم ضمن الجولة الثانية في دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن التقى دبا والعين في 12 مناسبة، في المواجهات التي جمعتهما بدوري المحترفين، منذ لقائهما الأول في موسم 2012-2013، ويمتلك خلالها «الزعيم» اليد العليا بالفوز في ثماني مباريات، مقابل حالتي تعادل، وانتصارين لـ«دبا» جاء آخرهما في الجولة الـ18 من دوري موسم 2016-2017، (2-1)، مع العلم أن المواجهتين الأخيرتين اللتين جمعتا الفريقين في موسم 2022-2023، انتهتا بفوز «الزعيم» ذهاباً في الجولة التاسعة (2-0)، وإياباً في الجولة الـ18 بنتيجة (2-0).

ويدرك دبا أهمية المباراة في تعويض خسارته بالجولة الافتتاحية أمام الشارقة (1-3)، في مباراة قدم فيها دبا أداءً قوياً رغم الخسارة خاصةً في شوطها الأول.

بدوره، يتطلع العين لتسجيل انتصاره الثاني وتأكيد تمسكه في الصدارة المبكرة، بعد فوزه في الجولة الماضية على البطائح بنتيجة (2-1)، في مباراة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لـ«الزعيم»، اثنان منها بداعي التسلل، ما يعكس الشهية الهجومية لنجوم العين، خاصةً مع عودة تألق نجمهم وهداف الفريق لابا كودجو.

بالهوية الجديدة وعقلية كاسترو.. الوصل جاهز للظفرة

من لقاء سابق بين الوصل والظفرة في دوري المحترفين. من المصدر

يتسلح الوصل بـ«الهوية الجديدة» بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، والصفقات النوعية للقاء مستضيفه الظفرة، في المباراة التي تجمعهما في السادسة عصر اليوم، ويطلبها «الإمبراطور» تأكيداً لأدائه المقنع والصبغة الهجومية التي تمتاز بها صفقاته الجديدة، في حصد انتصاره الثاني، يقابلها طموحات مشروعة لأصحاب الضيافة في عودته الجديدة للمحترفين. وأكد الوصل في مباراته الافتتاحية، صواب التغييرات الكبيرة التي أجراها على صعيد المحترفين الأجانب، ومنها وضع بصمة أولى لمحترفيه أديلسون سيلفا، وبيدر مالهيرو، بانتزاع فوزٍ مستحق على بني ياس بثنائية نظيفة.

وفي المقابل، يأمل مدرب الظفرة الصربي زيلكو بتروفيتش، نجاح فريقه رغم صعوبة المهمة، لتعويض الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام حامل اللقب شباب الأهلي بثنائية نظيفة، في لقاء أكد بعد انتهائه بتروفيتش في تصريحات صحافية، أن فريقه بحاجة لمزيد من الوقت للتجانس، وأنه افتقر لجودة التمرير والتسديد.

وتعد المباراة الـ27 تاريخياً التي تجمع الفريقين في دوري المحترفين، ويمتلك منها الوصل 13 انتصاراً، مقابل سبعة انتصارات للظفرة، منها ستة على ملعبه، وانتهاء ست مواجهات بالتعادل جاء آخرها على أرض الظفرة (2-2) في 21 نوفمبر من عام 2021.