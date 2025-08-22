"ترولرمان" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "لونسديل كب" في مهرجان "إيبور" الإنجليزي

انتزع الجواد "ترولرمان" المملوك لفريق "غودولفين" العالمي، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقب سباق "لونسديل كب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 3200 متر عشبي، وجرى اليوم الجمعة، على مضمار "يورك" في ثالث أيام مهرجان "إيبور" الإنجليزي العريق.

وأضاف الجواد "ترولرمان" الانتصار العاشر في مسيرته، والرابع ضمن سباقات التصنيف الرفيع، في مسيرة توجها يونيو الماضي بلقب سباق "الكأس الذهبي" لخيول "الفئة الأولى" الذي جرى ضمن سباقات مهرجان "رويال آسكوت" العريق.

ونجح الفارس وليام بيوك، في الحفاظ على قدرات "ترولرمان" خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف الأخير، ودخول المسار المستقيم لمضمار "يورك"، منتزعاً الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ ثلاث دقائق و29 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، بفارق الطول وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي "سويت ويليام" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس ريتشارد هافلين، فيما ذهب المركز الثالث لصالح الجواد "الناير" بإشراف المدرب توم كلوفر وقيادة الفارس روزا ريان.