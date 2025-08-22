محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تشهد لحظة تاريخية مدهشة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عن إجراء عملية مناقصة لتعيين مالك حقوق تجارية جديد لبطولة العالم للراليات التي تقام باشراف الاتحاد الدولي للسيارات، والتي يسدل الستار على فعالياتها هذا الموسم في السعودية.

جاء ذلك بعد فترة مناقشات مكثّفة أجراها الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة الإدارية العالمية المشرفة على رياضة السيارات، واتحاد منظمات التنقل حول العالم، مع "ريد بُل" وشركة "KW25"، مالكة الحقوق التجارية الحالي لبطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، واللذين اتخذا قراراً ببدء العملية.

وقد شهدت بطولة العالم للراليات (FIA) ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي جمهورها التلفزيوني 1.3 مليار مشاهد، وأكثر من أربعة ملايين زائر في موقع الحدث بحلول عام 2024.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: "تشهد بطولة العالم للراليات لحظةً تاريخيةً مدهشة. حيث يتابع ملايين المشجعين حول العالم فعاليات البطولة، ويساهم جمهور جديد أصغر سناً في نموها العالمي".

وأضاف: "هذه البطولة تتمتع بإمكانيات هائلة، ومن مسؤوليتنا كهيئة مشرفة ضمان استمرار نموها وبلوغها آفاقاً جديدة."تعتبر هذه العملية خطوة مهمة ستصوغ الرؤية طويلة المدى لبطولة العالم للراليات، وكلي ثقة بأننا سنتمكن مع الشريك المناسب من الارتقاء بالبطولة إلى مستوى أعلى، والحفاظ على إرثها العريق، وتوسيع نطاق وصولها العالمي لأجيال من المشجعين القادمين".

وبما أن ما يقرب من نصف هؤلاء المشجعين الذين يحضرون لمشاهدة السباقات تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، فإن البطولة تتمتع بإمكانيات نمو هائلة في السنوات القادمة. وتقام الجولة التالية من البطولة رالي باراغواي في 28 أغسطس، الذي يقام لأول مرة في الدولة المضيفة هذا العام.

ويقام رالي السعودية (WRC)، وهو حدث آخر لأول مرة في جدة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر.

وتتمثل أولوية الاتحاد الدولي للسيارات في ضمان أن تكون بطولة العالم للراليات في أفضل وضع لتعزيز هذه الإمكانات، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم السائقون والفرق والمصنعون والمنظمون والمشجعون، مع الحفاظ على إرثها العريق.

وسيعمل الاتحاد الدولي للسيارات مع ريد بُل وKW25 للبحث عن مالك حقوق تجارية جديد ملتزم بالاستثمار طويل الأجل في البطولة، وضمان أفضل مستقبل ممكن لبطولة العالم للراليات. ان هذه فرصة مميزة لشركة جديدة للارتقاء بالبطولة إلى مستوى أعلى، وبناء جسور التواصل مع جيل جديد من المشجعين.

من جهتها، ستتولى جي بي مورغان، شركة الخدمات المالية العالمية، دور المستشار المالي لكل من (ريد بل) و(KW25)، وستدعمهما خلال عملية المناقصة.

بدوره، قال مالكولم ويلسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للشؤون الرياضية: "تعتبر بطولة العالم للراليات أطول سلسلة سباقات سيارات من نوعها، وواحدة من أكثر المسابقات إثارة في العالم، بإرثها الفريد ومسار نموها الواعد".

وأضاف: "تمثل عملية تقديم العطاءات لمالك الحقوق التجارية فرصة كبيرة لشركة جديدة للانتقال بالبطولة إلى مرحلة جديدة من التطور بطاقة واستثمار متجددين. وسنعمل مع ريد بُل وKW25 لإيجاد الشريك الأمثل لهذا الدور المهم."