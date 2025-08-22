الرمس يعود إلى مسابقات كرة القدم عبر «الدرجة الثانية»

قرر نادي الرمس العودة إلى بطولات اتحاد كرة القدم من خلال المشاركة في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وكان الرمس قد أعلن في 2023 انسحابه من المشاركة بسبب أزمته المالية ما عرّضه إلى غرامة مالية وهبوط إلزامي إلى درجة أدنى.

ونشر موقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اسم نادي الرمس ضمن الفرق التي ستشارك في دوري الدرجة الثانية الذي يضم في صفوفه 15 نادياً أغلبها من فرق الشركات ومنهم يونايتد و«غلف يونايتد»، وبينونة وفرسان هسبانيا، وبطل دوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي «فريق 365».

ونجح نادي الرمس في استقطاب شركة استثمارية ذات أصول كويتية - برتغالية للاستثمار في النادي، وقال رئيس مجلس الإدارة سالم سلطان الدرمكي في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»: «إن النادي يتطلع لرؤية مستقبلية تهدف إلى بناء فريق قوي يمكنه المشاركة في دوري المحترفين في المستقبل».