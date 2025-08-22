9 أندية تعسكر خارجياً استعداداً لموسم الدرجة الأولى

تخضع تسعة أندية من دوري الدرجة الأولى لمعسكرات خارجية استعداداً للموسم الرياضي الجديد، الذي تنطلق أولى بطولاته في 19 سبتمبر المقبل، في وقت فضّلت ستة أندية تنظيم معسكراتها داخلياً.

ودشنت أندية الإمارات (الصقور) والفجيرة والذيد معسكراتها في تركيا، بينما اختارت دبا الحصن ومصفوت والحمرية التوجّه إلى مصر، وحتا والعروبة في صربيا، في حين يستعد فريق يونايتد في لاتفيا.

أمّا أندية العربي والجزيرة الحمراء وسيتي، و«مجد» والاتفاق و«غلف يونايتد»، فقد استقرت على إقامة معسكراتها في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين.

يُذكر أن 15 نادياً ستشارك في بطولات الموسم المقبل، وهي: كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد المستحدثة.

مصر وتركيا خيار أول

ركّزت ستة أندية على إقامة معسكراتها في مصر وتركيا، استناداً إلى تجارب ناجحة سابقة، وإلى إمكانية خوض مباريات ودية متكافئة، خصوصاً أن العديد من الأندية العربية تقيم معسكراتها هناك، مثل الرائد والاتفاق والفيصلي من السعودية، والمحرق البحريني، وشبيبة القبائل الجزائري، إضافة إلى أندية تركية وأوروبية.

تحديات محتملة

ورغم أهمية المعسكرات في رفع جاهزية الفرق، خصوصاً مع عدد المباريات الكبير خلال الموسم، إلا أن بعض الأندية تتحمّل أعباء مالية مرتفعة، فيما تفقد بعض المعسكرات قيمتها الفنية نتيجة غياب التجارب الودية القوية، كما يبرز تحدي التكيف مع اختلاف الأجواء المناخية بعد العودة.

الحمادي: المعسكرات الداخلية أقل كلفة وأكثر استقراراً

أكد المحاضر الدولي في اتحاد الكرة والمدرب السابق، عمر الحمادي، أن المعسكرات الداخلية أثبتت نجاحها وهي أقل كلفة وأكثر استقراراً، مشيراً إلى أن أندية، مثل العربي (الثالث) ويونايتد (الرابع)، قدّمت مستويات مميزة بعد إعداد داخلي، وأوضح الحمادي أن «البنية التحتية المتطورة من ملاعب وصالات، وتوافر عدد كبير من المباريات الودية، إضافة إلى الاستقرار المناخي، وعدم التعرض لإرهاق السفر، كلها عوامل تدعم نجاح المعسكرات الداخلية».

وختم: «الأندية تستفيد محلياً، أيضاً، من أنظمة تحليل الأداء المتاحة لتتبع الحالتين البدنية والفنية للاعبين».

