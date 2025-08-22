الجزيرة يتحدى الشارقة بمرحلة ما بعد عموتة

تتصدر مواجهة الشارقة وضيفه الجزيرة، في الساعة ٨:٣٠ من مساء اليوم، على استاد الشارقة، انطلاقة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تشهد أيضاً مباراة للتعويض بين بني ياس وكلباء على ملعب الشامخة في الساعة السادسة مساءً، في مواجهة لا تقل أهمية، كونها تجمع فريقين خسر كل منهما في الجولة الأولى.

ويخوض «الملك» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بداية ناجحة في الجولة الأولى، بتغلبه على دبا 3-1، ويسعى لتأكيد انطلاقته القوية عبر تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وهو إنجاز اعتاده في ستة من آخر سبعة مواسم.

وفي الجهة المقابلة، يجد الجزيرة نفسه مضطراً إلى تدارك الموقف سريعاً، بعدما كبّدته خسارته أمام خورفكان في الجولة الافتتاحية إقالة مدربه المغربي، الحسين عموتة، ليتولى مدرب فريق تحت 23 سنة، الجزائري حمزة سرار، قيادة المهمة مؤقتاً.

أفضلية تاريخية

وعلى الورق، يملك الجزيرة أفضلية تاريخية واضحة، بعدما حسم 16 مواجهة من أصل 30 جمعته بالشارقة في دوري المحترفين، مقابل خمسة انتصارات فقط للأخير، فيما انتهت تسع مباريات بالتعادل، لكن الأرقام التاريخية وحدها لا تكفي للحكم على موقعة الليلة التي تظل، كما جرت العادة، مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويعد الجزيرة أكثر من ألحق الهزائم بالشارقة (16 مرة)، وأكثر من زار شباكه في دوري المحترفين برصيد 59 هدفاً، بالتساوي مع الوحدة والعين.

وفي المقابل، سجل الشارقة 34 هدفاً في مرمى الجزيرة، نصفها تقريباً بأقدام أو تمريرات النجم البرازيلي كايو لوكاس، الذي أسهم في سبعة من آخر 12 هدفاً لفريقه ضد الجزيرة (ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة)، غير أن غيابه بداعي الإصابة الليلة يعد ضربة موجعة لـ«الملك».

بني ياس - كلباء

يستضيف بني ياس على ملعب الشامخة، في الساعة السادسة مساءً، فريق اتحاد كلباء، في مواجهة لا تقل أهمية، كونها تجمع فريقين خسر كل منهما في الجولة الأولى.

وكان «السماوي» قد سقط أمام الوصل بهدفين نظيفين خارج ملعبه، فيما خسر كلباء على أرضه أمام النصر بهدف دون رد، ما يجعل مباراة اليوم فرصة مثالية لكليهما للعودة سريعاً إلى مسار النتائج الإيجابية، وتفادي الدخول في دوامة البدايات المتعثرة.

وقال مدرب بني ياس، إيفايلو بيتيف، في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: «متحمسون لخوض أول مباراة على ملعبنا هذا الموسم، وهدفنا تصحيح أخطاء الجولة الأولى وحصد الثلاث نقاط».

وأضاف: «كلباء فريق جيد ومدربه مميز، لكن تركيزنا ينصب على تطوير فريقنا، والظهور بشكل أفضل». وأكمل: «لا نعاني أي غيابات، وطموحاتي مع بني ياس كبيرة لتحقيق أفضل النتائج».

أما مدرب اتحاد كلباء، فوك رازوفيتش، فقال: «المباراة أمام بني ياس مهمة، ويجب التحضير لها بشكل جيد، اللاعبون على وعي كبير بالأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى، ونعمل على تصحيحها».

وزاد: «جميع اللاعبين ملتزمون ويعملون بجدية، ويظهرون رغبتهم في تقديم أداء قوي وإثبات أنفسهم كفريق منافس، علينا أن نقدم أكثر من 100% في مباراة بني ياس، وأتمنى أن يحالفنا الحظ ونحقق نتيجة إيجابية».

