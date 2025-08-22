5 وافدين جدد تحت المجهر «الإيطالي»

ينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد، غداً، عندما يستهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ساسوولو، العائد إلى النخبة بعد عام في الدرجة الثانية، فيما يبرز خمسة وافدين جدد تحت المجهر، كما يلي:

كيفن دي بروين

تصدّر البلجيكي دي بروين عناوين الصحف خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انضمامه قادماً من مانشستر سيتي إلى مواطنه روميلو لوكاكو ومنافسه السابق في الـ«بريميرليغ»، الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ليعزز نابولي صفوفه بواحد من أفضل اللاعبين في القرن الحالي.

لوكا مودريتش

حظي النجم المخضرم، الكرواتي مودريتش، بتصفيق حار في كل مرة لمس فيها الكرة، خلال فوز ميلان على باري 2-0، في كأس إيطاليا، الأحد الماضي، وكان انضمامه بمثابة صفقة رابحة لجماهير الـ«روسونيري» التي شاهدت بطل أوروبا سبع مرات يتراجع إلى المركز الثامن في الموسم الماضي.

وسيصل مودريتش إلى عتبة الـ40 الشهر المقبل.

جوناثان ديفيد

تعاقد يوفنتوس مع المهاجم الكندي، جوناثان ديفيد، في صفقة انتقال حر، بهدف تعزيز صفوفه، لتعويض عدم وضع المهاجم الصربي فلاهوفيتش ضمن خططه للموسم الجديد.

ألفارو موراتا

عاد النجم الإسباني ألفارو موراتا (32 عاماً) إلى إيطاليا، بعد قرار غلطة سراي التركي عدم تفعيل خيار الشراء النهائي لإعارته من ميلان، لينتقل إلى كومو، النادي الطموح والثري والمتواضع الذي يقع ملعبه على ضفاف بحيرة.

خيسوس رودريغيس

ومن بين الوجوه الإسبانية الجديدة في كومو، الجناح الشاب خيسوس رودريغيس (19 عاماً) القادم، الشهر الماضي، من ريال بيتيس، مقابل أكثر من 20 مليون يورو.