معتز عبدالله: شباب الأهلي «فريق الأحلام».. وبصمة ميلوش لم تظهر بعد

اعتبر الحارس الدولي السابق والمحلل الفني، معتز عبدالله، أن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين حملت العديد من المؤشرات الإيجابية، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يُعدّ بمثابة «فريق الأحلام»، وكان الأكثر إقناعاً فنياً بعد فوزه على الظفرة بهدفين دون رد، بفضل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، إلى جانب نجاح التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي المقابل، قال معتز عبدالله إن بصمة مدرب الشارقة الجديد، الصربي ميلوش، لم تظهر بعد، في ظهوره الرسمي الأول مع «الملك» أمام دبا، خلفاً للمدرب السابق الروماني كوزمين، الذي انتقل لتدريب منتخب الإمارات.

العبدولي وخورفكان

وأضاف معتز عبدالله: «من أبرز ما لفت انتباهي في الجولة الأولى، الروح القتالية العالية التي نجح المدرب الوطني حسن العبدولي في بثّها بين لاعبي خورفكان، والتي أثمرت فوزاً مهماً على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين».

مبادرات نوعية

وأشاد معتز عبدالله بمبادرة نادي العين بتبريد استاد هزاع بن زايد خلال مواجهة البطائح، وكذلك تبريد استاد زعبيل في مباراة الوصل مع بني ياس، معتبراً أنها «خطوة مهمة لتشجيع الجماهير على الحضور في ظل حرارة الطقس المرتفعة، والجمهور عنصر أساسي في نجاح الدوري».

تأثير الحرارة

ورأى معتز عبدالله أن الظروف المناخية الحارة أثرت بشكل عام في الأداء الفني للفرق والحكام في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن «الفرق لا يمكن أن تُقدّم أفضل مستوياتها منذ البداية، خصوصاً بعد العودة من المعسكرات الخارجية ومع تأثير الطقس».

شباب الأهلي والعين

ووصف معتز عبدالله شباب الأهلي بـ«فريق الأحلام حالياً»، نظراً إلى حسن إدارة ملف التعاقدات وبحرفية مطلقة على حد وصفه، كما أشار إلى أن العين بدا من جهته، أكثر فرق الدوري جاهزية، مستفيداً من سلسلة المباريات الودية التي خاضها خلال الصيف، إضافة إلى مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية.

سانتوس.. أبرز الأجانب

واعتبر معتز عبدالله أن البرازيلي جوناتاس سانتوس، لاعب النصر المعار من العين، هو أبرز اللاعبين الأجانب في الجولة الأولى، مشيداً بقدرة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش على إعادة اكتشاف اللاعب، من خلال توظيفه بشكل مختلف داخل الملعب.

تدوير المدربين

وعن انتقال المدربين، قال معتز عبدالله: «ميلوش انتقل من الوصل إلى الشارقة، ولم أكن أتوقع مردوداً فنياً كبيراً له منذ البداية. أما الجزيرة فأنهى عقد مدربه المغربي الحسين عموتة، حيث من الصعب أن يكرر نجاح الموسم الماضي».

وأضاف: «كنت أتمنى أن يركز ميلوش على إعادة توظيف لاعبين مثل التونسي فراس بالعربي، والبرازيلي بيرو، بدلاً من إعادة التعاقد مع إيغور كورونادو، على الرغم من قيمته الكبيرة وخبرته في الدوري الإماراتي».

دبا فريق منظم

وأشار معتز عبدالله إلى أن دبا، على الرغم من خسارته أمام الشارقة 1-3، قدّم أداء منظماً بقيادة المدرب البرتغالي برونو بيريرا، مؤكداً أن مستواه يبشّـر بظهور أفضل في الجولات المقبلة.

أسماء مرشحة للتألق

وتوقع معتز عبدالله أن يكون هناك ظهور مميز هذا الموسم للاعب النصر، الكولومبي كيفن أغوديلو، الذي كان معاراً إلى نادي الوحدة في الموسم الماضي.

معتز عبدالله:

• لاعب النصر المعار من العين، البرازيلي جوناتاس سانتوس، أبرز اللاعبين الأجانب في الجولة الأولى.

• الفِرَق لا يمكن أن تُقدّم أفضل مستوياتها منذ البداية، خصوصاً بعد العودة من المعسكرات ومع تأثير الطقس.