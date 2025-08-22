الشارقة يستعرض متطلبات مشاركة «السلة» في آسيا و«اليد» بكأس العالم

عقدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة مؤتمراً صحافياً، استعرضت خلاله متطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات التي تنتظر فريقي اليد والسلة، في ظل المشاركة التاريخية الأولى لـ«يد الملك» في بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب 2025»، ومشاركة فريق السلة في دوري «سوبر غرب آسيا» المؤهل لدوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق اليد في الشارقة لخوض غمار «سوبر غلوب 2025»، المقررة إقامتها في مصر، من 26 سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر المقبلين، بعد تتويجه العام الماضي بلقب بطولة آسيا للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يخوض فريق السلة البطولة القارية بصفته بطلاً لدوري الموسم الماضي، ممثلاً للإمارات إلى جانب شباب الأهلي.

حضر المؤتمر كل من عضو مجلس إدارة النادي ورئيس الاتصال المؤسسي، محمد بورحيمة، وعضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، جاسم محمد، والمدرب البرازيلي لفريق اليد، كارلوس تاتا، والمدير الفني لكرة السلة، عبدالحميد إبراهيم، ومدير الفريق الأول لكرة السلة، هشام سالم.

بصمة دولية

وقال جاسم محمد: «المشاركة أمام عمالقة كرة اليد في العالم تتطلب جهداً وإعداداً كبيرين، ندرك حجم التحدي في (سوبر غلوب 2025)، ليس فقط على مستوى كرة اليد الإماراتية، بل بصفتنا ممثل بطل آسيا».

وأضاف: «تتويجنا القاري، في نوفمبر الماضي، ثمرة عمل وتضحيات، واليوم أمامنا تحدٍّ أكبر مع فرق تعتبر كرة اليد رياضة أولى لديها. هدفنا الدفاع عن مكتسباتنا محلياً، وتحقيق بصمة دولية جديدة، وإدارة الألعاب الجماعية وفّرت متطلبات النجاح، ومنها الاستعانة بالمدرب العالمي كارلوس تاتا، الذي أحدث منذ تسلمه المهمة في 20 يوليو نقلة واضحة في أداء الفريق».

تدعيم الصفوف

من جانبه، قال المدرب البرازيلي كارلوس تاتا: «فخور بانضمامي إلى الشارقة، وأتطلع إلى وضع خبراتي لمساعدة الفريق محلياً وخارجياً. علينا التركيز على تطوير مهارات اللاعبين بما يتناسب مع حجم التحدي».

وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب تجارب قوية من خلال معسكرات خارجية تسبق المونديال، سنقيّم أداء اللاعبين خلال المباريات المحلية، وقد نلجأ إلى تدعيم الصفوف بحارس مرمى، وجناح، وصانع ألعاب قبل البطولة».

طموح الرقم «1»

بدوره، أكد المدير الفني لسلة الشارقة، عبدالحميد إبراهيم، أن الشارقة لا يرضى بغير المركز الأول في كل مشاركاته، وقال: «سبق للملك أن توّج ببطولة الأندية العربية 2011، وثنائية الأندية الخليجية 2018 و2019، واليوم نحن أمام اختبار جديد. نملك مجموعة شابة أثبتت نفسها مع الفريق والمنتخب، إلى جانب محترفين أجانب جدد».

وأضاف: «ندرك صعوبة المهمة، خصوصاً أمام فرق خليجية مدعومة بميزانيات ضخمة، مثل نادي العُلا السعودي الذي أنفق نحو خمسة ملايين دولار على التعاقدات، لكننا عازمون على تقديم مستوى يليق بسمعة نادي الشارقة».