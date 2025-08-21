مدرب شباب الأهلي سوزا: التحكيم الإماراتي «رائع».. والأخطاء جزء من اللعبة

أشاد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا بالتحكيم الإماراتي، ووصفه بـ"الرائع"، مشدداً على أن الأخطاء جزء من اللعبة في كل ملاعب العالم.

وقال سوزا لـ"الإمارات اليوم": "راضٍ تماماً عن المنظومة التحكيمية في ملاعب الإمارات.. بالتأكيد ستظل هناك بعض الأخطاء، لكنها جزء من اللعبة.. لكن بشكل عام التحكيم في الإمارات يسير بشكل رائع ويشهد تطورًا ملحوظًاً".

وعن مستوى كرة القدم الإماراتية وتطور مستوى الدوري عاماً بعد عام، وقال سوزا قبل مباراة فريقه مع الوحدة عند الساعة 20:30 من مساء السبت في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين: "الموسم الحالي سيشهد تنافس أربعة أو خمسة فرق على البطولات المحلية، وما ظهر في الجولة الأولى كان دليلًا واضحا على ذلك، أنا فخور بوجودي في هذه البطولة وأتوقع موسمًا قويًا ومثيراً".

وكان شباب الأهلي قد بدأ الموسم بالفوز على الظفرة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري.

وتطرق سوزا إلى الحالة الفنية والبدنية للمهاجم الإيراني سردار أزمون، مشيراً إلى أن "اللاعب يخضع إلى برنامج إعداد خاص ويُظهر تجاوبًا سريعًا في التدريبات للتعافي من الإصابة ليكون جاهزاً فنياً وبدنياً"، موضحاً: "قد لا يكون سردار في تشكيلة الفريق في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، لكنه سيلتحق مباشرة بمجرد وصوله إلى الجاهزية الكاملة، ونحن نتابع تقدمه عن قرب، واللاعب يقدم مستويات رائعة في الإعداد وسيمنح الفريق إضافة قوية في الخط الهجومي".

وأضاف المدرب البرتغالي: “سردار لاعب مميز وقدم موسمًا مذهلًا، ويُعد من أفضل المهاجمين في الخليج، كان فارقًا في بداية الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للفوز بالعديد من المباريات، لكنه أيضًا ساعد المجموعة على اللعب بروح واحدة سواء بوجوده أو بدونه، لأن شباب الأهلي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

وشدد مدرب شباب الأهلي على أن الفريق يسير بخطى ثابتة لمواصلة نتائجه المميزة مثل الموسم الماضي، وقال: "نعمل مع مجلس الإدارة وفق خطة واضحة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات. هدفنا أن نكون حاضرين بقوة في دوري أبطال آسيا، بغض النظر عن تعاقدات الأندية السعودية والقطرية مع أفضل نجوم العالم، لأن كرة القدم لعبة جماعية والفريق الذي بدأ معي الموسم الماضي قادر على إثبات نفسه بقوة".