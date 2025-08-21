"مسكوكة تذكارية" احتفاءً بمرور 80 عاماً على تأسيس النصر

أعلن نادي النصر في بيان صحافي اليوم، عن إطلاق مسكوكة تذكارية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ضمن احتفالاته بمرور 80 عاماً على تأسيسه، في خطوة تهدف إلى توثيق هذه المناسبة الاستثنائية التي تجسد مسيرة من الإنجازات والريادة في سجل الرياضة الإماراتية والخليجية والعربية.

وتجسّد المسكوكة تاريخ النادي العريق ودوره الرائد كأول نادٍ رياضي تأسس في الدولة، حيث تحمل في تصميمها رموزاً تعبّر عن الهوية الوطنية والرياضية.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر: «يمثل هذا الإصدار التذكاري علامة فارقة في مسيرة نادينا العريق، حيث يأتي ليجسد عمق ارتباط نادي النصر بتاريخ الرياضة الإماراتية، ويخلّد الإنجازات التي شُيّدت عبر ثمانية عقود من العطاء والريادة. إننا إذ نفخر بهذا التعاون مع المصرف المركزي، نؤكد أن نادي النصر سيظل دائماً في طليعة المؤسسات الرياضية التي تخدم الوطن، وتكرّس حضوره كصرح شامخ يسهم في تعزيز مكانة دولتنا على مختلف الأصعدة».

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر المهندس مروان بن غليطة: «إصدار هذه المسكوكة يمثل باكورة احتفالاتنا بمرور 80 عاماً على تأسيس نادي النصر، ويعكس حرصنا على تخليد تاريخ النادي ونقله إلى الأجيال القادمة بصورة مشرّفة. ونشكر المصرف المركزي على هذا التعاون المثمر، ونجدد العهد لجماهيرنا بأن يظل نادي النصر رمزاً للإبداع والريادة والإنجاز».

ويُعد إصدار هذه المسكوكة التذكارية بداية سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يعتزم النادي تنظيمها خلال الفترة المقبلة احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية، على أن يتم طرحها لاحقاً عبر المتجر الرسمي للنادي، لإتاحة الفرصة لجماهير «العميد» لاقتناء قطعة خالدة تجسّد تاريخ النادي وإرثه العريق.