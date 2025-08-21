ركلة جزاء مبابي تحفظ ماء وجه مدرب ريال مدريد

سجل كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليمنح ريال مدريد فوزاً صعباً (1-صفر) على ضيفه أوساسونا، في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، ليحصل المدرب تشابي ألونسو على بداية مظفرة في أول مباراة له بالدوري مع صاحب الضيافة.

وبعد أن عانى كثيراً لاختراق دفاع أوساسونا العنيد في الشوط الأول، حصل مبابي على ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، ليمنح ريال مدريد التقدم، وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي بحثاً عن المزيد من الأهداف، لكنه لم يتمكن من زيادة الغلة، بينما كاد أوساسونا أن يسجل هدف التعادل المفاجئ قرب النهاية عندما سدد أنتي بوديمير رأسية فوق العارضة من مسافة قريبة.

وقال مبابي لمحطة ريال مدريد التلفزيونية: «في الشوط الأول لم تكن لدينا المساحات، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفاً مبكراً»، وأضاف «أتيحت لنا فرص أكثر، وسيطرنا بشكل أكبر، توقعنا أن نسجل الهدف الثاني، لكننا لم ننجح في ذلك».

وطُرد أبيل بريتونيس لاعب الفريق الزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع، لاعتدائه من دون كرة على غونزالو غارسيا.

واستهلّ فريق المدرب ألونسو مشواره بفوز صعب، لكنه مهم في مسعاه لاستعادة لقب الدوري من برشلونة.

هيمن ريال مدريد، الذي انتهت مباراته الرسمية الأخيرة بالهزيمة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية، على المباراة تماماً أمام فريق زائر بدا واضحاً أنه كان يلعب على التعادل، وهو ما كاد يحققه.

استحوذ ريال مدريد على الكرة في الشوط الأول مع كثير من التمريرات السلسة، لكن فرصه الحقيقية جاءت من تسديدات بعيدة المدى، إذ أجبرت تسديدة إيدر ميليتاو القوية حارس أوساسونا سيرخيو هيريرا على التصدي لها.

لكن استبسال أوساسونا الدفاعي انتهى مباشرة بعد الاستراحة، حين ارتكب خوان كروز خطأ ضد مبابي الذي حصل على ركلة جزاء سددها المهاجم الفرنسي بنجاح، ليضع صاحب الضيافة في المقدمة.

وأجبر هذا الهدف أوساسونا على الخروج من قوقعته بعض الشيء، بينما حاول ريال مدريد تعزيز النتيجة لقتل المباراة، إذ أطلق أردا غولر تسديدة من خارج المنطقة مرت فوق العارضة بقليل.

وبدأ ألونسو المباراة بثلاث من الصفقات الجديدة (ترينت ألكسندر-أرنولد ودين هاوسين وألفارو كاريراس)، ضمن رباعي خط الظهر، ثم دفع بلاعب الوسط الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو (18 عاماً) في أول ظهور له مع ريال مدريد، وكاد ماستانتونو يترك بصمة فورية، إذ أنقذ هيريرا تسديدته على القائم القريب. وقبل ذلك بدقائق، أتيحت لأوساسونا فرصة خطف هدف التعادل لكن بوديمير سدد رأسية من داخل المنطقة عالياً.

وقال مبابي «كان من المهم أن نستهل مشوارنا بفوز على ملعبنا، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة».

وأضاف «لعب أوساسونا بخطة واضحة، إذ دافع باستبسال، بينما كان بوديمير يتحين أي فرصة.. نحن سعداء بالفوز، وسنسعى لتحقيق المزيد».

ومع فوز برشلونة على مايوركا 3-صفر في مباراته الافتتاحية، السبت الماضي، كانت النقاط الثلاث ضرورية بالفعل للمدرب ألونسو وحقق ذلك في غياب المصابين جود بلينغهام وفيرلان مندي وإدواردو كامافينغا وإندريك، إضافة إلى أنطونيو روديغر الموقوف.