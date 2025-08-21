أزمة اتحاد الكرة والعين في طريقها للحل

بعد أيام من التصعيد الإعلامي، والبيانات الساخنة المتبادلة بين نادي العين واتحاد كرة القدم، على خلفية القرارات التحكيمية في مباراة «الزعيم» أمام البطائح، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يبدو أن الأزمة باتت في طريقها إلى التهدئة، وقد أصبحت الأولوية لدى الطرفين في تجنب أي توتر إضافي يمكن أن ينعكس سلباً على صورة الكرة الإماراتية محلياً وخارجياً.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة تلقى خطاباً رسمياً متزناً من نادي العين، سجل احتجاجاً على التحكيم بطريقة فنية، وعبر شرح النقاط الجدلية التي أثارت الأزمة، بينما رد مسؤولو الاتحاد على خطاب نادي العين بلغة دبلوماسية، وهو ما يشير إلى أن الطرفين يتجهان لطيّ صفحة الأزمة تدريجياً.

ولم يخلُ الخطاب الذي وجّهه نادي العين للاتحاد من تسجيل موقف قوي بشأن القرارات التحكيمية في مباراته الأخيرة أمام البطائح، حيث أشار النادي إلى أن بعض الأخطاء كادت أن تحرمه نقاط المباراة، لكنه في المقابل تضمّن إشادات واضحة بجهود الاتحاد في تطوير اللعبة، وتقديراً لمبادراته في تعزيز مبادئ اللعب النظيف واعتماد تقنية الفيديو (VAR) بشكل مبكر في المنطقة.

وقد عكس خطاب نادي العين الذي جمع بين التقدير لدور اتحاد الكرة وتسجيل موقف حول الأخطاء التحكيمية في آن واحد، رغبة واضحة من الإدارة العيناوية في الاعتراض دون الذهاب إلى مزيد من الصدام.

وفي المقابل، فإن اتحاد الكرة رد على الخطاب برسالة رسمية جاءت بالهدوء نفسه، مؤكداً أنه يأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الاتحاد يراجع أداء الطواقم بشكل دائم في إطار خطة استراتيجية لتطوير قطاع التحكيم وضمان العدالة في تطبيق القوانين، كما شكر الاتحاد نادي العين على جهوده المخلصة في تطوير كرة القدم.

ويظهر رد الاتحاد لنادي العين أنه سيكتفي بالعمل وفق آليات مؤسسية ومراجعات داخلية لأداء الحكام دون الانجرار إلى سجالات إعلامية جديدة.

يذكر أن الأزمة اندلعت بعد مباراة العين والبطائح، عندما أصدر النادي بياناً انتقد فيه التحكيم، ليرد الاتحاد ببيان قوي رفض فيه أي تشكيك في نزاهة حكامه، محذراً من الانتقاص من كفاءتهم، ومعلناً أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه العين، وقد دفع هذا التصعيد الأخير إلى إصدار بيان آخر أكد فيه استنكاره خطاب الاتحاد، وإحالته القضية إلى الجهات المختصة.

على صعيد آخر، يواجه مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، تحدياً مهماً في إبعاد لاعبيه عن الأجواء المشحونة التي رافقت الأزمة الأخيرة، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة أمام دبا يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته وسط تركيز على التحضيرات الفنية، في محاولة للفصل بين ما يدور خارج الملعب وما يحتاجه الفريق داخل المستطيل الأخضر، في مساعيه نحو العودة لمنصات التتويج المحلية التي غاب عنها فترة طويلة.