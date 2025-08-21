مجلس دبي الرياضي يوجّه دعوة إلى النساء للمشاركة في فعاليات المشي والجري

أعلن مجلس دبي الرياضي أنه سيحتفي بيوم المرأة الإماراتية، في 27 أغسطس الجاري، من خلال تنظيم فعاليات رياضية للمشي والجري في دبي مول، ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها ويرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووجّه مجلس دبي الرياضي الدعوة إلى النساء، من جميع الجنسيات والفئات العمرية والمستويات البدنية، للمشاركة في الفعاليات التي تقام احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، الذي ينظّم بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

وقال المجلس، في بيان له، إن «هذا الحدث يشكل احتفاءً وطنياً يجسّد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود، وترسيخ رؤية الدولة في تعزيز روح التكاتف الوطني، وتأكيد مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية الوطنية».

وتقام فعاليات مبادرة «دبي مولاثون» يومياً في تسعة من أبرز المراكز التجارية في دبي، وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، ودبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا، حيث تم تخصيص مسارات داخلية آمنة ومجهّزة بالكامل للمشي والجري، خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى 10:00، حتى نهاية أغسطس الجاري.