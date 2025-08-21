العلي وطلبة يمثلان الإمارات في بطولة العالم للسباحة

أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن مشاركة سباحي المنتخب الوطني في بطولة العالم للشباب، التي انطلقت في رومانيا، أول من أمس، تمثل خطوة مهمة لتطوير قدرات اللاعبين الشباب، وإكسابهم خبرة دولية قيّمة، مشيراً إلى أن المنتخب يستعد للمشاركة أيضاً في البطولة العربية للسباحة في المغرب، الأسبوع المقبل.

ويشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم للسباحة في رومانيا بسباحين، هما حمد العلي، الذي يشارك في سباقَي 50 و100 متر ظهراً، ورحيم طلبة في سباقَي 400 و800 متر حرة، وذلك بقيادة مدرب المنتخب مروان الحتاوي.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى منح سباحينا الصاعدين فرصة الاحتكاك بأفضل اللاعبين على المستوى العالمي، ما يجهزهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولة العربية في المغرب».

وأضاف: «تجربة منتخبنا في بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت أخيراً في سنغافورة أعطتنا مؤشراً واضحاً على مستوى التحضير الذي يحتاجه لاعبونا، ونحن واثقون بأن حمد العلي ورحيم طلبة قادران على تقديم مستويات مشرفة».

وتأتي مشاركة المنتخب قبل أسبوع واحد من انطلاق منافسات البطولة العربية للسباحة في المغرب، التي تمثل المحطة التالية للمنتخب ضمن برنامج إعداد اللاعبين.

وتابع الوهيبي: «التحضير للبطولات الدولية يتطلب جهداً مستمراً واستراتيجية واضحة لتطوير قدرات السباحين، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم الفني والإداري لضمان تحقيق أفضل النتائج، ومتابعة اللاعبين خطوة بخطوة لتطوير مستواهم بما يتناسب مع الطموحات الوطنية».

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال أن الاتحاد يضع خبرة اللاعبين الشباب في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تشكل فرصة مثالية لاكتساب الخبرة والتجربة قبل الانتقال إلى المنافسات الأكبر على مستوى القارة والعالم.