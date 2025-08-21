«ميشو» يعود لقيادة سلة البطائح بعد غياب 3 مواسم

استعادت إدارة نادي البطائح خدمات مدربها السابق لكرة السلة، المصري إمام عبدالبديع، الشهير بـ«ميشو»، الذي أشرف على تدريب الفريق، ورافق انطلاقة اللعبة في النادي منذ موسم 2018-2019، قبل أن يغيب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، بعد أن أوكلت المهمة للمدرب الوطني بدر إبراهيم.

وقال «ميشو» لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بعودتي إلى البطائح الذي رافقت انطلاقة اللعبة به، وتشكيل فريق قوي، حقق رغم حداثته العديد من المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية، ومنها بلوغه نهائي كأس الاتحاد في موسم 2021-222، قبل الخسارة بفارق نقطة واحدة آنذاك أمام الشارقة».

وأوضح: «سبق خلال وجودي مع الفريق بلوغ سلة البطائح المربع الذهبي في بطولة الدوري، واحتلال المركز الثالث، لتواصل إدارة النادي دعمها للفريق خلال السنوات الماضية بصفقات تضمنت عدداً من عناصر النخبة في المنتخب الوطني».

وأضاف: «بدأت مفاوضات العودة منذ أبريل الماضي، قبل أن أتلقى اتصالاً، في يونيو الماضي، خلال قيادتي منتخب مصر الأولمبي في بطولة الصين الدولية، للقدوم إلى الإمارات، والعودة إلى بيتي السابق».

وعن الاستعدادات الجديدة، قال «ميشو»: «بدأنا حالياً مرحلة الإعداد الفني، بعد أن تم تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع محترفين أجنبيين، هما الأميركي توني كريس الذي فرض حضوره بقوة مع (أنترانيك اللبناني)، والثاني لاعب منتخب جنوب السودان أكوث دينغ، الذي قدم مستويات رفيعة مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة».

وتابع: «نضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع محترف ثالث، بجانب تدعيم الفريق بلاعب مقيم، ونتطلع في بداية الموسم الجديد لاستثمار الاستقرار الفني على صعيد اللاعبين المواطنين، يتقدمهم الدوليون، جاسم محمد، وراشد ناصر، وخليفة خليل، إضافة إلى حمد غابش ووليد الظنحاني اللذين يعدان من الركائز الأساسية للفريق».

واختتم: «يضم الفريق عناصر شابة، أمثال عمر عبدالرحمن، وعبدالعزيز السنيدي، وعبدالعزيز سعيد، وتطلعاتنا كبيرة في موسمنا الجديد الذي يستهل منتصف الشهر المقبل، للمنافسة مجدداً على منصات التتويج».