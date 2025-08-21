خاض 1391 مباراة.. الحارس فابيو يسجل رقماً تاريخياً  

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تحطيم حارس مرماه فابيو الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم الإنجليزي بيتر شيلتون، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الرسمية بكرة القدم للرجال، بعدما خاض مباراته رقم 1391 خلال فوز فريقه 2-صفر على أميركا دي كالي، أول من أمس.

ويحظى البرازيلي (44 عاماً) بمسيرة احترافية امتدت 28 عاماً، لعب خلالها في أندية أونياو بانديرانتي (30 مباراة) وفاسكو دي غاما (150 مباراة)، وكروزيرو (976 مباراة)، وفلومينينسي (235 مباراة). وانتقل فابيو إلى فلومينينسي عام 2022 قادماً من كروزيرو، وتوج مع الفريق بلقب كأس سودأميركانا مرة واحدة، ومثلها في كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى لقبين في تاكا جوانابارا، ولقبين في بطولة كاريوكا.