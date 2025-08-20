"كأس الوطن" تدشن موسم "أقوياء اليد" 2 سبتمبر



أجرت لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة اليد، اليوم الأربعاء، قرعة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2025-2026 لمسابقات الدوري لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار، وذلك في مقر الاتحاد دبي.

وحضر مراسم القرعة، الأمين العام لاتحاد اليد ناصر الحمادي، والخبير الفني للاتحاد المهندس عاصم السعدني، وممثلي الأندية المشاركة في المسابقات.

وتدشن بطولة "كأس الوطن" موسم الرجال في الثاني من سبتمبر المقبل، وهي البطولة المؤجلة من الموسم الماضي 2024-2025، وتقام بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 6 فرق، حيث تأهل شباب الأهلي، والشارقة، مباشرة للدور نصف النهائي، فيما أجريت القرعة للفرق الأربعة المتبقية، وفرضة لقاء دبا الحصن مع الوصل والفائز منهما يلتقي شباب الأهلي في المربع الذهبي، فيما يلتقي النصر مع مليحة والفائز منهما يلتقي الشارقة، مع العلم أن نهائي البطولة سيقام في التاسع من سبتمبر.

ويتأهل بطل "كأس الوطن" للمنافسة على لقب "كأس السوبر" الإماراتي، المؤهل بدوره لـ "كأس السوبر الإماراتي- البحريني".

دوري الرجال 20 سبتمبر

ينطلق دوري الرجال يوم 20 سبتمبر المقبل بمشاركة 7 أندية ويقام من ثلاث أدوار، وأسفرت القرعة عن رسم خارطة المواجهات، وتستهل في الجولة الافتتاحية بلقاء دبا الحصن مع الوصل، وشباب الأهلي مع الذيد، والشارقة مع النصر.