المهر "أمبودسمان" لغودلفين ينتزع لقب "جودمونت انترناشونال ستيكس" البريطاني



أكد المهر "أمبودسمان" المملوك لفريق "غودلفين" العالمي، مكانته كأفضل جياد العالم للمسافات المتوسطة للعام الحالي، بانتزاعه لقب سباق "جودمونت إنترناشونال ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1"، وجرى اليوم الأربعاء، لمسافة 2100 متر عشبي، واستضافه مضمار "يورك" البريطاني العريق.

وأضاف "أمبودسمان" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقبه الثاني في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب تتويجه يونيو الماضي بلقب سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" ضمن سباقات مهرجان "رويال آسكوت البريطاني"، كما أضاف الانتصار السابع في مسيرته، مع العلم أن مهر "غودولفين" البالغ من العمر أربع سنوات لم يخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاته الثمانية في عالم السباقات.

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة "أمبودسمان" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف الأخير لمضمار "يورك" ودخول المسار المستقيم، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وسبع ثواني و90 جزء من الثانية، بفارق ضئيل عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي "ديلاكورا" بإشراف المدرب الخبير أيدن أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور، قبل أن تواصل جياد فريق "غودلفين" تألقها في السباق، بذهاب المركز الثالث لصالح الجواد "بير كاسل" بإشراف المدرب انديه فابر، وقيادة الفارس روبرت هافين.