مدرب الشارقة للاعبيه: قدموا كل ماعندكم.. الإسعاف موجود في حال حدثت مشكلة لأي لاعب

أكد مدرب الشارقة الصربي ميلوش ميلويفيتش جاهزية فريقه للقاء الجزيرة بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، لافتا إلى أنه يتمنى أن ينجح المدرب البديل للجزيرة خلفا للمدرب السابق المغربي الحسين عموتة في خلق فريق قوي كون أنه يحب التنافس مع الأقوياء، معتبرا أن المدرب البديل للجزيرة يمكن أن يبث روحا جديدة في اللاعبين، مشيرا إلى أنه يسعى لان يكون استاد الشارقة هو قلعة الفريق التي يخشى الجميع اللعب فيها، مؤكدا أنه يتحدث دائما مع اللاعبين بإنهم يعملون في أفضل مهنة وهي لعب كرة القدم وأن عليهم أن يلعبوا وأن يبذلوا كل ماعندهم وهناك إسعاف موجود في الملعب في حال حدثت مشكلة لأي لاعب.

وأضاف ميلوش خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر نادي الشارقة "بعد أسبوع من خوضنا مباراة قوية أمام دبا خارج ملعبنا نعود مجددا للقاء الجزيرة الذي خاض بدوره مباراة لم تكن نتيجتها جيدة بالنسبة له كما أن الجزيرة أقال مدربه وهذا يحدث كثيرا في كرة القدم".

وأردف "دون شك المدرب الجديد للجزيرة يبث روحا جديدة لدى اللاعبين لذلك يجب علينا أن نحترمه وسبذل أقصى طاقتنا في المباراة".

وعن اللاعب البديل للاعب الفريق كايو لوكاس الذي كان قد تعرض للإصابة أخيرا وسيبتعد عن الفريق، أكد ميلوش أن كايو لاعب كبير ولايوجد الكثير مثله في الدوري الإماراتي، مشيرا إلى أن ماتعرض له كايو يحدث في كرة القدم، مشددا على أهمية التعامل بواقعية مع هذا الأمر، لافتا إلى أن الشارقة لديه مجموعة من اللاعبين المميزين الشباب بإمكانهم اللعب في مركز كايو مثل لوان بيريرا وسلطان السعدي وبيرو وعثمان كامارا ومايد الكاس، معتبرا أنه من الظلم مقارنة أي لاعب بكايو كون أن الأخير لاعب كبير لديه الجودة والخبرة الكبيرة في الدوري، مشددا على أهمية التعامل مع غيابه بطريقة عملية.

وعما إذا كان يتوقع أن تكون ردة فعل الجزيرة قوية بعد تغيير مدربه الحسين عموته، أوضح ميلوش "بالتأكيد فإن إقالة المدرب وحضور مدرب جديد للجزيرة سيبث روحا جديدة في الفريق، وأتوقع أن يتولى المهمة مدرب تحت 23 سنة في نادي الجزيرة، لكن الوقت ضيق لمسألة تغيير طريقة اللعب، إذ أن هناك خمسة أيام فقط من عملية تغيير المدرب وقد شاهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام خورفكان 3 مرات واعتقد أن الجزيرة في حال نجح في بعض الفرص التي سنحت له في المباراة لاختلف الأمر، لكن هذه هي كرة القدم وبالنسبة لي فإنني أتمنى أن ينجح مدرب الجزيرة في خلق منافس قوي لانني احب التنافس مع الاقوياء".

وأكمل "الجزيرة لديه مجموعة من اللاعبين المميزين من أصحاب الخبرات".

وشدد ميلوش على أن الشارقة يحتاج إلى مساعدة جماهيره حتى نهاية الدوري.

