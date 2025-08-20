المنتخب يبدأ تصفيات آسيا تحت 23 عاماً بلقاء غوام

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم جدول مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من الثالث حتى التاسع من سبتمبر المقبل، إذ تضم المجموعة إلى جانب منتخب الإمارات كلاً من إيران وغوام وهونغ كونغ، علماً أن النهائيات ستقام في السعودية في يناير المقبل. وستقام جميع المباريات على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ويستهلّ منتخب الإمارات الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء غوام في الثالث من الشهر المقبل، فيما يلتقي في اليوم نفسه منتخبا إيران وهونغ كونغ.

وحددت الملاعب الفرعية في استاد الشيخ زايد للكريكيت لتدريبات المنتخبات المشاركة في التصفيات.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، تم توزيعهم على 11 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري من دور واحد في بلد واحد.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب السعودية المضيف.