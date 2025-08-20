منتخبات الغولف تختتم معسكرها التدريبي في المغرب

اختتمت منتخبات الغولف معسكرها الإعدادي في نادي رويال للغولف بمدينة الرباط المغربية، الذي أقيم في الفترة من 27 يوليو حتى 18 أغسطس، بمشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وبحضور منتخبات من دول خليجية وعربية عدة.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخبات الوطنية للموسم الجديد محلياً ودولياً، حيث ركّز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية والمهارية للاعبين، من خلال برنامج تدريبات مكثفة صباحية ومسائية، إلى جانب تنظيم سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتحفيزية التي استهدفت تطوير الأداء الشامل للاعبين.

وترأس بعثة المنتخب نائب رئيس الاتحاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، ومعه كل من الأمين العام للاتحاد خالد مبارك الشامسي، والمدير العام للاتحاد أكرم سكيك، والمستشار الفني كيرين برانت، إلى جانب 4 مدربين هم: فيصل سرغيني وحسين الولاني وكاميرون فان وفلورا بيوث.