السائق خليفة الفلاسي ينضم إلى برامج «رعاية المواهب»

أعلنت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية»، التابعة لوزارة الرياضة، ضم البطل خليفة الفلاسي إلى برامجها المخصصة لدعم وتعزيز مسارات تطوير المواهب الرياضية في الدولة.

ويعد الفلاسي (17 عاماً)، أول وأصغر سائق محترف من الإمارات يتأهل رسمياً للمشاركة في بطولة العالم لسباق السيارات «الدرفت»، المقررة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025 في لاتفيا.

والتقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، البطل خليفة الفلاسي في مقر الوزارة بدبي، مؤكداً أن الوزارة تضع اكتشاف المواهب وتنميتها في صميم أولوياتها، وتعدّها ركيزة أساسية لبناء جيل رياضي متميز، لتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والعالمية، وترسيخ مكانتها وجهةً حاضنة وداعمة للمواهب والتميز الرياضي المستدام.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تواصل جهودها لرصد واكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الرياضات بالدولة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمواهب والبرامج التمويلية والتدريبية الكفيلة بصقلها وتنميتها، وتهيئة منظومة متكاملة تضمن تطور الرياضيين بصورة مستمرة، لضمان وصولهم إلى مستوى النخبة الاحترافية، بهدف إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة الدولية ضمن بيئة احترافية مستدامة.

وقال إن انضمام الفلاسي إلى البرنامج يعد ترجمة عملية لرسالة وزارة الرياضة في دعم المواهب الرياضية الشابة، والاستثمار في رأس المال البشري، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية، وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.