«أمبودسمان» يواجه تحدي الأقوياء اليوم

يطلب المهر «أمبودسمان»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، تأكيد مكانته كأفضل جياد العالم للمسافات المتوسطة للعام الحالي، حين يواجه تحدي كوكبة من أقوى الجياد على الساحة الدولية، للمنافسة على لقب سباق «غودمونت إنترناشونال ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1»، ويجري لمسافة 2100 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

كما يدفع فريق «غودولفين» للمنافسة على لقب السباق ذاته، بالمهر «ديستانت ستورم» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطموح حصد انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى.

ويتطلع «أمبودسمان»، المتوج يونيو الماضي، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» ضمن سباقات «مهرجان رويال آسكوت»، لتسجيل انتصاره الثاني على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والسادس في مسيرته المقتصرة على سبع مشاركات، استهل أولها في يونيو العام الماضي.

ويصطدم المهر البالغ من العمر أربع سنوات، ولم يخرج عن المركزين الأول والثاني في جميع مشاركاته، في سباق «يورك» بأبطالٍ تحفل مسيرتهم بألقاب سباقات الفئة الأولى، يتقدمهم النجم الياباني «دانون ديسيل» بإشراف المدرب شاغو يوشيدا، بطل سباق «دبي شيماء كلاسيك» في أمسية «كأس دبي العالمي» مطلع أبريل الماضي، إضافة إلى المهر الإيرلندي «ديلاكورا» بإشراف المدرب الخبير أوبراين، القادم من انتصار مستحق في مشاركته الأخيرة مطلع يونيو بلقب سباق «إكليبس ستيكس» على مضمار «ساندون» البريطاني.

وعلّق المدرب ثيدي غوسدن على استعدادات «أمبودسمان» الأخيرة، بقوله في تصريحات صحافية: «أظهر (أمبودسمان) جدارته بفوزه في سباق (برينس أوف ويلز ستيكس)، وخرج من مشاركته الأخيرة على مضمار (ساندون) بحالة جيدة، ونأمل أن يقدم أداءً رائعاً في سباق آخر ضمن سباقات (الفئة الأولى)».