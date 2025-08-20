فيصل خليل: لا يوجد ما يمنع أنديتنا من المنافسة آسيوياً

طالب اللاعب الدولي السابق فيصل خليل، الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في نسختها الجديدة 2025-2026، التركيز على هذه البطولة القارية القوية والمهمة، والمنافسة على لقبها، لما لديها من إمكانات وقدرات فنية، وعدم اقتصار تنافسها خلال الموسم على البطولات المحلية، وقال «لا يوجد ما يمنع أنديتنا من المنافسة آسيوياً».

وأكد أن مهمة أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة في أبطال آسيا للنخبة ستكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، مشيراً إلى قدرة الأندية الإماراتية على وضع بصمة قوية في البطولة الآسيوية التي باتت لها مكانة كبيرة، لافتاً إلى أن قوة الدوري الإماراتي ستساعد هذه الفرق على تقديم مستويات كبيرة، معتبراً أن كرة القدم ليست نجوماً في الملعب فحسب، وإنما عطاء وأداء جماعي في الملعب.

وأضاف فيصل خليل لـ«الإمارات اليوم»: «بغض النظر عن مستويات الفرق التي سيواجهها كل من شباب الأهلي والشارقة والوحدة في البطولة الآسيوية، خاصة الأندية السعودية، إلا أن الوضع حالياً يعد مختلفاً بالنسبة للأندية الإماراتية، لأنه بإمكانها أن تتخطى هذه المباريات الكبيرة».

وتابع: «ليس هناك مستحيل في كرة القدم، والكل شاهد الوصل وهو يقدم مستوى كبيراً في بطولة النخبة الآسيوية التي وصل فيها إلى دور الـ16 خلال النسخة الماضية، لذلك فإنني أتوقع أن يقدم كل من شباب الأهلي والشارقة والوحدة مستويات أفضل في النسخة الجديدة بعد الانتدابات الكبيرة».

وأوضح أن «المطلوب من فرقنا المشاركة في البطولة الآسيوية، سواء شباب الأهلي أو الشارقة والوحدة، وكذلك الوصل الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2، أن تكون لديهم ثقة بأنفسهم».

وأكمل فيصل خليل: «الأندية الإماراتية المشاركة آسيوياً باتت حالياً تملك حلولاً كبيرة، خاصة أن شباب الأهلي والشارقة والوحدة أيضاً لديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين والاحتياط بالمستوى الفني نفسه، وهذا يعطي انطباعاً جيداً بأن هذه الفرق تملك القدرة الفنية، خصوصاً بعدما شاهدنا كيف أن الشارقة قدم مستوى كبيراً في دوري أبطال آسيا 2 وفاز باللقب».

وشدد على أهمية أن تخرج فرق كبيرة مثل شباب الأهلي والشارقة وكذلك الوحدة من مسألة التركيز على المنافسات المحلية على حساب التنازل عن بطولة النخبة الآسيوية، مشدداً على قدرة الفرق الإماراتية على المنافسة الآسيوية، خصوصاً أن هذه الفرق باتت تقدم مستوى أفضل من السابق، ولذلك فإنه لا يوجد أي شيء يمنعها من المنافسة الآسيوية، معتبراً أن هذه الفرق كبيرة وعريقة، وعندها الإمكانات التي تمكنها من المنافسة بقوة، مشيراً إلى أن الوحدة هو الآخر لديه حالياً مدرب كبير، وكذلك عزز صفوفه أخيراً بأسماء لامعة من اللاعبين.

مباريات الأندية

وسيخوض كل من شباب الأهلي والشارقة والوحدة ثماني مباريات منها أربع على ملاعبهم في الإمارات. وبالنسبة لشباب الأهلي، فإنه سيلعب على ملعبه في استاد راشد في دبي أمام كل من تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والهلال السعودي والغرافة القطري في حين سيلعب خارج ملعبه أمام كل من السد والدحيل القطريين والأهلي والاتحاد السعوديين.

وبالنسبة للشارقة، فإنه سيخوض أربع مواجهات على ملعبه أمام الهلال السعودي وتراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي والغرافة القطري، فيما سيلعب خارج أرضه أمام الاتحاد والأهلي والسد والدحيل.

وسيلعب الوحدة على ملعبه في أبوظبي أمام الأهلي والسد والدحيل والاتحاد، فيما سيلعب خارج أرضه أمام كل من ناساف وتراكتور والغرافة والهلال.

دور المجموعات

وستقام مرحلة دور المجموعات من بطولة النخبة بمشاركة 24 فريقاً، تنطلق اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة في غرب وشرق آسيا إلى دور الـ16 المقرر إقامته خلال الفترة من الثاني إلى 11 مارس المقبل على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، إذ ستلعب جميع المباريات من دور الثمانية حتى النهائي خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل المقبل.

وعلى صعيد دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، فقد أوقعت القرعة الوصل ضمن المجموعة الأولى في مواجهة فرق الاستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني.

فيصل خليل:

