علياء فيروز تسجل رقماً شخصياً في «زوارق النرويج»

قدمت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، قائدة فريق مبادلة، مشاركة لافتة في الجولة الافتتاحية من بطولة النرويج الإسكندنافية لزوارق الفورمولا 4، خاصة في التجارب الحرة وسباق أفضل زمن، رغم تعرضها لعطل فني حال دون إكمالها السباق الرئيس، لكنها نجحت في تسجيل رقم شخصي جديد بلغ 48.34 ثانية خلال التجارب التأهيلية، متفوقة على رقمها السابق.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين فرق بارزة مثل فريق مبادلة، وفريق الفرعون الأسود، والفريق النرويجي، والفريق السويدي، وسط حضور جماهيري كبير تميزت به مدينة تونسبيرغ.

ونجح النرويجي ويليام مع فريق الفرعون الأسود في حصد المركز الأول، تلاه متسابق الفريق السويدي في المركز الثاني، فيما جاء الإماراتي سلطان الفلاحي من فريق الفرعون الأسود في المركز الثالث.

ورغم عدم تمكنها من استكمال السباق الرئيس بسبب العطل، حرصت علياء فيروز على استثمار مشاركتها، لتكون منصة للتعريف بدولة الإمارات، وتعزيز حضورها، من خلال التفاعل مع الجمهور وتوزيع هدايا رمزية تحمل شعار الفريق والهوية الوطنية، ما نال استحسان الجماهير الحاضرة.

ويستعد فريق مبادلة حالياً لمعسكر قصير في مدينة سونغا النرويجية، يركز على فحص المحركات وتجربة مراوح جديدة، استعداداً لجولة إيطاليا المقبلة المقررة في 15 سبتمبر، ضمن خطة تهدف إلى تفادي الأعطال وتحقيق نتائج أفضل.

وقالت علياء فيروز: «الحمد لله على كل حال.. العطل الفني كان خارج إرادتنا، لكنه أعطانا دروساً مهمة قبل الجولات المقبلة. محطة النرويج كانت مفيدة، واستطعت أن أحقق رقماً أفضل من السابق، والأهم أننا مثّلنا الدولة بشكل يليق بها».