«فيفبرو» يدعو لحل أزمة الدوري الهندي

أبدى اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، أمس «قلقه البالغ» إزاء تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بكرة القدم الاحترافية في الهند، وحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة تعليق الدوري المحلي الممتاز إلى أجل غير مسمى.

وتم تعليق الدوري المحلي الممتاز، الشهر الماضي، بسبب توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد مع شركائه التجاريين، المتمثلين في شركة تطوير كرة القدم المحدودة (إف.إس.دي.إل) التابعة لمجموعة رليانس.

وتوقفت المحادثات لتجديد اتفاقية 2010، بعد أن طلبت المحكمة العليا في الهند من الاتحاد المحلي للعبة عدم تجديد الاتفاق حتى صدور قرارها في قضية منفصلة لتطبيق قانون جديد للاتحاد.