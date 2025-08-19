7 أسباب قادت خورفكان للفوز على الجزيرة

نجح فريق خورفكان في تقديم أداء فني مميز في المباراة التي فاز بها على ضيفه الجزيرة (3-2)، أول من أمس، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد قدرته على استدامة المستوى الفني المميز الذي قدمه في الموسم الماضي، ويفصح عن مستوى مميز لمدرب الفريق الحالي حسن العبدولي، بينما أدت النتيجة لإقالة مدرب الجزيرة المغربي الحسين عموتة. وأفرزت المباراة سبعة مشاهد فنية رصدتها «الإمارات اليوم»، وتعدّ أسباباً أساسية لفوز خورفكان:

قراءة بين الشوطين

نجح المدرب حسن العبدولي في قراءة المستوى الفني لفريق الجزيرة في الشوط الأول بشكل دقيق، ليتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف حسمت اللقاء، وعكست قدرته على القراءة الدقيقة.

التركيز والثقة

دخل فريق خورفكان المباراة بتركيز وثقة عاليين، وهو ما كشف عنه تسجيل هدف الفوز الثالث بعد دقائق من هدف التعادل للجزيرة، وعدم التأثر نفسياً بعودة الجزيرة للمباراة، ما ولّد أداء قتالياً للفريق لم يتوقف طوال المباراة.

ثغرات الدفاع

ظهر دفاع الجزيرة بشكل غير متماسك، خصوصاً في مراقبة نقاط قوة الهجوم لدى فريق خورفكان، وأبرزها المغربي طارق تيسودالي، ما سمح بصناعة نحو 8 هجمات مؤثرة أمام مرمى علي خصيف.

براعة الحارس

نجح حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان، بأن يكون أحد أبرز لاعبي المباراة، وسبباً أساسياً في فوز فريقه، بعد تصديه لثلاث هجمات قوية، إضافة إلى تعامله الجيد مع الكرات العالية، معيداً بذلك للواجهة المستوى الفني الذي قدمه قبل التعرض للإصابة في منتصف الموسم الماضي.

الجاهزية الذهنية

نجح الجهازان الإداري والفني لخورفكان في تهيئة مميزة للاعبي الفريق من الناحية الذهنية، ما ساعد الفريق على تطبيق تعليمات المدرب الفنية بشكل سليم، وقاده لتحقيق الفوز، بفضل خبرة أبرز لاعبيه عبدالله النقبي، مما قاده لعدم التأثر باللعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله الرفاعي (75).

تميز الموسم الماضي

كشف فريق خورفكان عن طموحه في مواصلة الأداء الفني المميز الذي قدمه في الموسم الماضي، وعززته القيادة المميزة للمدرب حسن العبدولي للمباراة، وساعده بذلك الحضور الجماهيري الكبير.

مهارة تيسودالي

أثبت لاعب خورفكان، المغربي الأصل والهولندي الجنسية، طارق تيسودالي، أنه أحد أفضل لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، والعمود الفقري لفريقه، بعد أن سجل هدفاً وأسهم بشكل مؤثر في تسجيل زميليه لورينسي وإيلتون هدفين آخرين، وكذلك قيادة خطي الوسط والهجوم بشكل احترافي.