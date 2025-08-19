5 أحداث تشعل الدوري من أول جولة أبرزها «البيان الغاضب» وإقالة عموتة

خطفت خمسة أحداث الأنظار في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، أبرزها بيان اتحاد كرة القدم رداً على انتقاد نادي العين للتحكيم في مباراته مع البطائح رغم فوز «الزعيم» 2-1، والإقالة السريعة لمدرب الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام خورفكان 2-3، في تكرار لسيناريو انطلاقة الدوري بموسم 2021-2022 حين أقال الوصل مدربه الروماني لورينت ريجيكامب.

وأكدت الجولة مجدداً أن شباب الأهلي «ملك البدايات»، إذ رغم تحقيقه الفوز بثنائية نظيفة على الظفرة، وتشاركه النتيجة ذاتها في انتصاري الوصل على بني ياس، والوحدة على عجمان، إلا أن «فرسان دبي» نجح للمرة السادسة بتاريخ «دورينا» في الحصول على النتيجة الكبرى في الجولة الافتتاحية، في مسيرة سبق لشباب الأهلي أن دشن خلالها مشواره في موسم 2012-2013 بالعدد الأكبر من الأهداف، بانتصاره حينها على العين 6-3، وأتبعه بالفوز الأكبر بتاريخ الجولات الافتتاحية في «دورينا» موسم 2015-2016 بانتصاره على الفجيرة بنتيجة 8-1.

وجاءت الجولة من حيث الكثافة التهديفية، بالمرتبة الخامسة بتاريخ «دورينا»، من حيث الأقل أهدافاً بمعدل 2.71 هدف في المباراة.

بيان العين.. وردّ اتحاد الكرة

لم تمضِ ساعات على فوز العين على البطائح 2-1، حتى أصدر النادي بياناً يعترض فيه على القرارات التحكيمية، خصوصاً حكام الـ«الفار» إثر إلغاء ثلاثة أهداف للفريق، اثنان منها بداعي التسلل، سجلهما التوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 5 و60، ومن ثم الدقيقة 61 بإلغاء هدف ثالث للمغربي نسيم الشاذلي، بسبب لمسة يد لزميله إيرك في منطقة جزاء فريقه مع بداية الهجمة التي جاء منها الهدف، ليتم احتساب ركلة جزاء للبطائح، سجل منها عزيز جانيف هدف التعادل.

بدوره، أصدر اتحاد الكرة بياناً صحافياً شديد اللهجة، ردّ فيه على نادي العين، معرباً خلاله عن رفضه التشكيك في نزاهة كفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي، واعتراضه على انتقاد قرارات التحكيم الذي نشرته المنصات الرسمية لنادي العين، وجاء في أشد العبارات أن «الاتحاد سيقوم بإجراء قانوني حازم ضد كل من يقلل من عمله أو من أداء منتسبيه بصورة غير لائقة»، مطالباً النادي «بتطوير أداء منتسبيه بشكل أكبر، وعدم الدخول أو الانشغال بأمور لا تعنيه».

عموتة يكرر سيناريو ريجيكامب

استجابت إدارة الجزيرة لحالة عدم الرضا الجماهيري منذ الموسم الماضي عن نتائج الفريق مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لتتم إقالته، أول من أمس، عقب خسارة الجزيرة أمام خورفكان 2-3، في تكرارٍ لمشهد إقالة المدرب الروماني ريجيكامب، الذي أنهى الوصل خدماته بعد الجولة الافتتاحية لموسم 2020-2021، بعد الخسارة أمام بني ياس 1-4. وتعد إقالة المدربين في الجولات الافتتاحية، من الأمور المتكررة في المواسم الماضية، بالصورة ذاتها التي شهدتها انطلاقة موسم 2023-2024، بعد أن اتجه حتا بعد نهاية الجولة الثانية لإقالة مدربه الصربي زيليكو ماركوف، في موسم شهد في ثالثة جولاته فض فريق الإمارات شراكته مع المدرب محمد جلبوت.

شباب الأهلي الأكثر إيجابية في الانطلاقات

حافظ شباب الأهلي (حامل اللقب) على بصمته كأكثر فرق الدوري تحقيقاً للبدايات الإيجابية، بعد أن سجلها «فرسان دبي» في ست مناسبات، بداية من افتتاحية موسم 2012-2013 التي فاز بها على العين 6-3، وأتبعه بالانتصار الأكبر في افتتاحية نسخة 2015-2016 بالفوز على الفجيرة 8-1، ومن ثم انتصاره في افتتاحية النسخة التي تلتها على فريق الإمارات 4-0، وفي أولى جولات موسم 2016-2017 بانتصاره على حتا 4-1.

وانتظر شباب الأهلي حتى افتتاحية موسم 2023-2024 ليعود إلى واجهة «ملك البدايات» بفوزه على عجمان 3-0، قبل أن يفرض شراكته مع الوحدة والوصل في افتتاحية الموسم الجديد 2025-2026، بفوزه على الظفرة 2-0، إذ كان الوحدة قد تغلب على عجمان، والوصل على بني ياس بالنتيجة نفسها.

خامس أقل غزارة تهديفية

حلت الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، بالمرتبة الخامسة، من حيث الأقل غزارة في تسجيل الأهداف، بعد أن سجلت مبارياتها السبع إجمالي 19 هدفاً، بمعدل 2.71 هدف في المباراة الواحدة، متساوية مع الجولة الافتتاحية من موسم 2016-2017، إذ سجلت مبارياتها السبع العدد نفسه من الأهداف.

وسجلت انطلاقة موسم 2022-2023 العدد الأقل للأهداف في تاريخ افتتاحيات جولات الدوري، بإجمالي 15 هدفاً، بمعدل اقتصر على 2.14 هدف في المباراة الواحدة، فيما حازت الجولة الافتتاحية لموسم 2012-2013 العدد الأكبر تاريخياً، بعد أن شهدت المباريات السبع 35 هدفاً، بمعدل خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

بيدرو.. ثاني برتغالي يسجل للوصل

بات بيدرو ماليرو ثاني اللاعبين البرتغاليين الذين يسجلون بقميص نادي الوصل، بعد مواطنه هوغو فيانا موسم 2015-2016، عقب نجاح ماليرو، أول من أمس، في تسجيل ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 72، بعد تلقيه كرة عرضية من زميله هوغو نيتو، سددها البرتغالي بقوة (على الطاير) من داخل منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس بني ياس.

كما أكد بيدرو الحالة الصحية للتعاقدات الجديدة للفريق، بعد أن حمل الهدف الأول للوصل توقيع الوافد الجديد البرازيلي أدريلسون سيلفا في الدقيقة 23، من ضربة ركنية نفذها هوغو نيتو، ارتقى إليها أدريلسون برأسية قوية سكنت الشباك.