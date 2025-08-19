منتخب الكاراتيه يغادر إلى الأردن للمشاركة في بطولتين

يشارك منتخب الإمارات الوطني للكاراتيه في منافسات البطولتين العربية، وغرب آسيا للكاراتيه، المقررتين في العاصمة الأردنية عمان، إذ تقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، وتقام منافسات بطولة غرب آسيا على مدار يومي 24 و25 من أغسطس، وذلك بتنظيم مشترك بين كل من الاتحاد الأردني، والاتحاد العربي، واتحاد غرب آسيا.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني إلى الأردن أمس استعداداً للمشاركة، وتضم البعثة 18 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأوزان. وأعرب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن ثقته بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز، وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية، لكنها فرصة لإبراز قدرات وإمكانات منتخب الإمارات.

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس الإدارة محمد حربوك الشحي، وتضم مدير المنتخبات الوطنية أحمد سالم باصليب، والحكم الدولي أمينة حاجي، وأمل شهاب أحمد إدارية الفريق، والمدربين وحيد حسيني ونادر بيجي وحوراء العجمي.

ويشارك في البطولة العربية 12 منتخباً، وهي إلى جانب الإمارات: الأردن، ليبيا، فلسطين، لبنان، سورية، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين، الجزائر.

أما بطولة غرب آسيا فتشهد مشاركة 10 منتخبات، هي إلى جانب الإمارات: الأردن، فلسطين، لبنان، سورية، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين.