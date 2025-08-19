«الصقور» يتعرض لخسارة ودية أمام المحرق البحريني

تعرض فريق نادي الإمارات (الصقور) إلى الخسارة أمام فريق المحرق البحريني بهدفين دون رد، وذلك في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريق في معسكره الإعدادي المقام حالياً في تركيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

من جهته، قال مدرب الفريق، بدر طبيب، في تصريح صحافي إن «المباريات الودية هدفها الأساسي هو التحضير، ولا ننظر إلى النتيجة بقدر ما نركز على الأداء والتجانس بين اللاعبين، للعمل على تصحيح الأخطاء قبل بداية الموسم الرسمي. لدينا العديد من الإيجابيات رغم الخسارة، وسنواصل العمل لتقديم الأفضل».