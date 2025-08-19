الجرمن: لولا ضربة جزاء الوحدة لتغيّرت مجريات المباراة لمصلحة عجمان

قال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن إن ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريق الوحدة في الشوط الأول وسجل منها اللاعب السوري عمر خريبين الهدف الأول في مباراة الفريقين، أول من أمس، كانت نقطة تحول في المباراة لمصلحة «العنابي» الذي خرج فائزاً بهدفين من دون رد ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من الخسارة فإن عجمان قدّم مباراة جيدة من الناحية الفنية، وسيستخلص الدروس قبل الانتقال إلى المواجهة الثانية في الدوري أمام النصر».

وأوضح: «بداية الفريق كانت جيدة، واللاعبون لم يقصروا، ولولا ركلة الجزاء التي تم احتسابها للوحدة لتغيّرت المجريات لمصلحة عجمان وخرجنا بنتيجة إيجابية».

وكان الحكم أحمد سالم خلفان احتسب ضربة جزاء ضد عجمان، سجل منها الوحدة الهدف الأول عبر نجمه السوري عمر خريبين في الدقيقة «53»، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني «65»، ليحصد «العنابي» انتصاراً ثميناً خارج ملعبه في بداية مشوار الدوري.

وعلى الرغم من أن عجمان قدّم أداء قوياً في الشوط الأول فإن مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس قرأ المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني، وعرف كيف ينتزع النقاط الكاملة، إذ ظهر فريقه متماسكاً، ما مكنه من السيطرة على مجريات اللعب، في وقت أهدر عجمان فرصة الخروج بنتيجة إيجابية، لاسيما أنه حظيّ بدعم كبير من جمهوره الذي حرص على الوجود في المدرجات، ودعم الفريق في أول ظهور له بالدوري هذا الموسم.

وتساوى الوحدة في الرصيد بثلاث نقاط مع أندية الشارقة والعين والوصل وشباب الأهلي وخورفكان والنصر التي نجحت في تحقيق الانتصار في بداية الدوري، وتنتظر «العنابي» مواجهة قوية أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية.

غوران: تراجعنا بشكل مفاجئ في الشوط الثاني

أكّد مدرب عجمان، الصربي غوران، أن فريقه مطالب باستخلاص الدروس من خسارته أمام الوحدة، مشيراً إلى أن «البرتقالي» قدّم أداء جيداً في الشوط الأول، لكنه تراجع بشكل مفاجئ في الثاني، الأمر الذي منح منافسه الفرصة لحسم المباراة.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة تمكن من التسجيل عبر ركلة جزاء، ثم استغل المساحات التي تركناها في الدفاع ليسجل الهدف الثاني، حاولنا العودة، لكننا لم نستثمر الفرص المتاحة، وعلينا التعلم من هذا الدرس حتى نحافظ على تركيزنا طوال شوطي المباراة».